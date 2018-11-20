19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Elit Tur'da





ANTALYA (AA ) - 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 5. Grup son maçında İngiltere'yi 1-0 yenerek, Elit Tur'a yükseldi.

Antalya'daki Arslan Zeki Demir Spor Kompleksi'nde yapılan maçta millilere galibiyeti getiren golü 72. dakikada Onur Taha Takır kaydetti.

Bu sonuçla Türkiye, 3 maçta topladığı 6 puanla grubu lider tamamladı ve adını Elit Tur'a yazdırdı. Aynı puana sahip İngiltere, grup ikincisi olarak Elit Tur'a yükselirken, üçüncü İzlanda 4, son sıradaki Moldova ise grubu 1 puanla tamamladı.

Türkiye, grupta oynadığı diğer maçlarda İzlanda'ya 2-1 yenilmiş, Moldova'yı ise 3-0 mağlup etmişti.

Karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas da tribünden takip etti.

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Ustaömer, karşılaşmanın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Elit Tur'a yükseldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

İzlanda maçıyla gruba kötü bir başlangıç yaptıklarını belirten Ustaömer, "İzlanda'ya yenilince işimiz bayağı zorlaştı. Sonra Moldova'yı yendik. Son maçta İngiltere ile karşılaştık. İngiltere, geçen sene 18 Yaş Altı'nda dünya şampiyonu olan bir takımdı. İyi bir ekip. Biz de bu maça iyi hazırlandık. Çocuklar elinden gelen her şeyi yaptı. Taktik anlayışımızdan hiçbir zaman taviz vermedik ve kazandık. Çok mutluyuz. Bu galibiyeti ülkemize ve milletimize armağan ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Elit Tur'da da iyi rakiplerle karşılaşıp, takımı daha yükseklere taşımak istediklerini aktaran Şenol Ustaömer, "Önemli olan bu oyuncuları A Milli Takım'a taşımak. İşte Ozan Kabak'ı verdik. Başka oyuncuları gönderdik. İnşallah diğer oyuncuları da A Milli Takım'a veririz. Gençlerin önünü açmak lazım. Hepsinin alnından öpüyorum." diye konuştu.