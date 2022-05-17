19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl Perşembe gününe denk geliyor. 19 Mayıs bilindiği gibi resmi tatiller arasında yer alıyor. Vatandaşlar ise Perşembe günü toplu ulaşım araçların ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. Konu hakkında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

19 Mayıs Perşembe Marmaray ücretsiz mi? Başkentray İZBAN 19 Mayıs'ta bedava mı?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Marmaray, Başkentray ve İZBAN trenlerimiz 19 Mayıs’ta saat 00.00’dan 23.59’a kadar ücretsiz hizmet verecektir" denildi.