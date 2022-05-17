18 Mayıs tatil mi, çarşamba günü yarım gün mü? 19 Mayıs tatili kaç gün?

19 Mayıs kutlamaları için heyecan başlarken bu yıl Perşembe gününe denk gelen 19 Mayıs resmi tatil olduğunda kamu kurum ve kuruşları açık olmayacak. 19 Mayıs’ın öncesi gün olan 18 Mayıs için aramalar da arttı. 19 Mayıs'ta tatilin cuma günü ile birleşip birleşmeyeceği de merak edilen konu başlıklarından biri oldu.

18 Mayıs yarım gün mü, çarşamba günü öğleden sonra tatil mi?

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olarak kabul ediliyor. 18 Mayıs tarihi için herhangi bir tatil söz konusu değil.

19 Mayıs okullar tatil mi?

Milli bayramlarımızdan biri olan 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramında eğitime ara verilecek. Bu yıl perşembe gününe denk gelen 19 Mayıs tarihinde okullar tatil olacak. 19 Mayıs Perşembe günü tüm kamu kurum ve kuruşları da tatil yapacak.

2022 resmi tatil günleri

Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe

Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi