17 yılda 150 kez kalbi durdu!

Kalbinin 17 yıl içinde 150 kez durmasına rağmen hayatını idame ettirmeye devam eden Alper Ayaz pek çok kişinin dikkatini üstüne toplamayı başardı! 37 yılda defalarca kez kalbi duran Alper Ayaz'ın hayata tutunmasını sağlayan tedavi elektroşoka maruz kalmasını engellemeyi başardı! Peki, radyofrekans ablasyon nedir? Radyofrekans ablasyon nasıl yapılır? Brugada sendromu nedir? Radyofrekans ablasyon ne işe yarar?

Brugada sendromu, kalbin elektriksel aktivitesinde bozukluk yaşanması sebebiyle ortaya çıkan genetik bir hastalık olarak biliniyor. Bu sendrom, kalp ritminde ani ve hayatı tehdit eden düzensizliklere yol açabiliyor. Genellikle dinlenirken veya uyurken ortaya çıkan bu rahatsızlık önlem alınmaması halinde ani ölümlere neden olabiliyor.

Brugada adı verilen bu sendrom genellikle kalıtsal olarak geçse de çoğunlukla erkeklerde görülüyor. Pek çok belirtisi bulunan bu rahatsızlığa sahip olanların çeşitli detaylara dikkat etmeleri önem taşıyor.

Brugada sendromuna sahip olduğunu açıklayan Alper Ayaz, gün içinde yaşadığı sorunlaru şu sözlerle dile getirdi:

"Bazen ritim düzene girmediğinde kalp çıldırırcasına atıyor, pil hemen devreye giriyor. Bir günde 12 şok aldığımı hatırlıyorum. Sonrasında acile gittim, nabzım çok yüksekti, hemen hastaneye yatırdılar. Yine ağır olarak 6-7 şok aldım. Bir de bu ablasyon işlemini yaptırmadan önce evdeyken 7-8 şok birden aldım. Bu durumun zaten normal olmadığını kendim anlayabiliyordum çünkü 1 ya da 2 şokla vücudun düzene girmesi lazım. 1-2 şok yapıldığı zaman ortalama 4 ila 7 ay arasında vücut şok almaz. Çok yüksek şok aldığım için en son yaşadığım şok 9 ay sonra oldu. 9 ayın üzerine Koşuyolu'na geldim. Çok ağır şoklar alınca artık vücudum halsizleşti, vücudumu taşıyamıyordum çünkü elektrik veriyor bana doğal olarak."

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Brugada sendromunun belirtileri genellikle pek çok bireyde benzerlik gösteriyor. Oldukça nadir rastlanılan rahatsızlıklardan biri olan brugada sendromunun belirtileri şöyle sıralanabiliyor:

En yaygın belirti ani bayılma veya nefes darlığı olarak açıklanabiliyor. Bu durum genellikle kalp ritminde ani bir bozukluk sonucu ortaya çıkıyor. Sıklıkla gerçekleşen bayılma nöbetleri bu rahatsızlığın habercisi olabiliyor!

Bazı vakalarda, Brugada sendromu aniden ve beklenmedik şekilde ölümlere sebebiyet verebiliyor. Bu durum genellikle uyku sırasında veya dinlenme halinde gerçekleşebiliyor.

Brugada sendromuna sahip olanlarda düzensiz kalp atışları veya ani kalp ritim bozuklukları görülebiliyor. Sendromun bu belirtisi zaman içinde büyük rahatsızlıklara neden olabiliyor.

Ablasyon işlemine başvuran Ayaz: "Hocamız, 'Yakacağız.' dedi. Ben de 'Yakacaksınız ama finalinde ne oluyor?' dedim. 'Şoklama olmayacak.' dedi. 'Ne kadar büyük buluş, acaba gerçek mi?' dedim çünkü insan yaşadıklarından dolayı ilk başta inanamıyor. Ablasyon bu konuda muhteşem bir buluş gibi görünüyor. Herhangi bir olumsuzlukla şu ana kadar karşılaşmadım." diye belirtti.

"Bazen ritim düzene girmediğinde kalp çıldırırcasına atıyor, pil hemen devreye giriyor. Bir günde 12 şok aldığımı hatırlıyorum. Sonrasında acile gittim, nabzım çok yüksekti, hemen hastaneye yatırdılar. Yine ağır olarak 6-7 şok aldım. Bir de bu ablasyon işlemini yaptırmadan önce evdeyken 7-8 şok birden aldım. Ablasyonla inşallah o günleri geride bırakacağım, daha güzel günlere erişeceğim" diye konuştu.