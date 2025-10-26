  • İSTANBUL
Gündem 16 Yaşındaki kızdan 2 gündür hala haber yok! Ailesi ve Yetkililer Seferber oldu
16 Yaşındaki kızdan 2 gündür hala haber yok! Ailesi ve Yetkililer Seferber oldu

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Denizli’de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı bir yurtta kalan 16 yaşındaki Bennur Gezgin kayıp. Kendisinden iki gündür haber alınamayan Gezgin’in ailesi perişan oldu.

Genç kızın, izinsiz olarak yurttan ayrıldıktan sonra geri dönmemesi üzerine polis geniş çaplı bir arama başlattı. Endişeli ailesi ve yakınları da kayıp başvurusunda bulunarak Bennur’un bir an önce bulunmasını bekliyor.

 

Yetkililer, Bennur’u gören veya yerini bilen herkesin en yakın güvenlik birimlerine bilgi vermesini istedi. Genç kızın bulunması için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

