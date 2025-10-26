16 Yaşındaki kızdan 2 gündür hala haber yok! Ailesi ve Yetkililer Seferber oldu

Genç kızın, izinsiz olarak yurttan ayrıldıktan sonra geri dönmemesi üzerine polis geniş çaplı bir arama başlattı. Endişeli ailesi ve yakınları da kayıp başvurusunda bulunarak Bennur’un bir an önce bulunmasını bekliyor.

Yetkililer, Bennur’u gören veya yerini bilen herkesin en yakın güvenlik birimlerine bilgi vermesini istedi. Genç kızın bulunması için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.