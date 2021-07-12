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Aktüel

1.6 milyon kilometre hızla yaklaşıyor! Bugün dünyaya çarpacak

Hindustan Times, jeomanyetik bir güneş fırtınasının bugün Dünya atmosferine çarpacağını yazdı.

Yeniakit Publisher
2021-07-12 11:51:00 -
1.6 milyon kilometre hızla yaklaşıyor! Bugün dünyaya çarpacak

Jeomanyetik bir güneş fırtınasının bugün Dünya atmosferine çarpması bekleniyor.

Hindustan Times'ın haberine göre, hava uzmanlarının yakından takip ettiği fırtına dünyaya doğru ilerliyor ve gezegenin bazı kısımlarını yıpratması bekleniyor.

Spaceweather'ın web sitesi verilerine göre, güneş fırtınası Dünya'ya 1,6 milyon kilometre hızla yaklaşıyor.
Kaynağının Güneş atmosferi olduğu bildirilen fırtına, Dünya'nın manyetik alanı üzerinde önemli etkiye sahip olabilir.

Güneş fırtınaları nedeniyle, Dünya'nın dış atmosferi ısınabilecek ve uyduları doğrudan etkilenebilecek.

Söz konusu fırtına nedeniyle uydularda oluşacak ısınmadan dolayı GPS, cep telefonu ve uydu TV sinyallerinde parazitlenmeler yaşanabilir.

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Yorumlar

Vedad

Rabbülalemin koruma altına aldığını beyan ediyor. Hiç birşey olmaz.
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567

allah kuranda kıyamet gelmeden herşeyi koruma altına almasına dünyayı uzayı dengesini korumaya söz veriyor buna kimse inanmıyor yok göktaşı çarpacak hom meteor yok uzaylılar yok bilmem ne daha nicesi dünya küreselcileri alçaklarca kafayı yemiş istiyorlarki dünya insanıda kendileri gibi kafayı yesin
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