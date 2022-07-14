15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz mi? Ankara, İzmir, İstanbul'da Marmaray, İzban ve Başkentray, otobüs, metro, metrobüs bedava mı?

15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz mi? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Otobüs, metro, metrobüs, marmaray ve vapur seferlerinin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü olması nedeniyle ücretsiz olup olmadığı merak ediliyor.

15 Temmuz’da toplu taşıma ücretsiz mi?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre 15 Temmuz 2022 Cuma günü Marmaray, İzban, ücretsiz olarak hizmet verecek.

İstanbul’da 15 Temmuz’da İETT, metro, finiküler, tramvay, şehir hatları vapurları ücretsiz mi?

İstanbul Ulaşım Dairesi Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada," 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan İETT, metro, finiküler, tramvay, şehir hatları vapurları ve toplu taşımaya entegre özel deniz motorlarında ulaşım ücretsiz olacaktır" denildi.

15 Temmuz’da İzmir’de toplu taşıma ücretsiz mi?

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 15 Temmuz günü ulaşımın ücretsiz olacağını ifade etti. Soyer,” Kurban Bayramı boyunca ve 15 Temmuz’da toplu ulaşım ücretsiz. Seveni sevdiğine kavuşturacak metro, tramvay, vapur ve otobüsleri dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. İyi bayramlar" ifadelerini kullanmıştı.