15 Temmuz Destanı'nın Kahramanları 3. bölüm!

Taha Emre Özdemir/ Yeniakit.com.tr Gözü dönmüş FETÖ’cülerin, Türkiye’yi Müslümanlardan çalma ve Türk düşmanlarına teslim etme çabası, 15 Temmuz’da kahramanlaşan milletimiz sayesinde boşa çıktı. “Haçlıların ülkenizi işgal etmesinden çekinmeyin” diyecek kadar alçalan bir elebaşı ve onun sözlerini sorgulama kapasitesi olmayan teröristleri, 15 Temmuz gecesi en büyük oyununu oynadı. O gece canını, bedenini ülkesi için siper eden şehitlerimiz, ezan için, bayrak için, namus için kurşun yedi, toprağa düştü…

İşte o şehitlerin aileleri, 15 Temmuz Destanı’nın Kahramanları belgeselinde yeniakit.com.tr’ye konuştu.

Şehit Mehmet Ali Kılıç'ın annesi Gülsirin Kılıç şunları söyledi:

“İnanır mısın, (15 Temmuz'dan) 2 gün önce o kadar gözüme yakışıklı gelmişti, ensesine yaklaştım, öpeceğim, kıyamadım. Ama benim yavruma 4 tane mermi sıktılar. Ama o inanıyorum ki karıncayı bile incitmemişti. Ne istediler bizden?..”