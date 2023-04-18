  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bakan Hulusi Akar tarih verdi... Altay Tankı TSK'ya teslim ediliyor

Kararı duyurdu: Bizden Kılıçdaroğlu'na oy çıkmaz

Türkiye'nin yeni silahını gören Yunanistan'da Miçotakis sahaya indi! Helikopterler, botlar harekete geçti

Çekemeyenler bakıp bakıp çatlasın! CHP'nin tüp kuyruğu değil "TCG Anadolu" kuyruğu

Kılıçdaroğlu Sülün Osman'ı bile solladı: Tarihin gördüğü en büyük desteksiz atış!

PKK elebaşı sapık Duran Kalkan, muhalefete destek istedi

Bayraktar'dan gururlandıran Kızılelma paylaşımı! Sosyal medyada binlerce beğeni aldı

Rusya, İngiltere ve İtalya, Türkiye'den çılgınlar gibi satın almaya başladı! Rakam 1,5 milyar doları geçti

İşte Cumhuriyet'in zihniyeti! Mustafa Kemal'e secde eden Mine Kırıkkanat'tan Kabe'yi ziyaret eden Müslümanlara alçak sözler

Altın borcu olanlar dikkat! Hatice Kolçak'ın son sözleri olay: Vatandaş altınlarını oraya götürmeye başladı
Gündem 15 günlüğüne tatile gitti, evine dönüp banyosuna girdiğinde şok yaşadı! Olanları tahmin bile edemeyeceksiniz
Gündem

15 günlüğüne tatile gitti, evine dönüp banyosuna girdiğinde şok yaşadı! Olanları tahmin bile edemeyeceksiniz

Yeniakit Publisher
2023-04-18 20:48:00 -
15 günlüğüne tatile gitti, evine dönüp banyosuna girdiğinde şok yaşadı! Olanları tahmin bile edemeyeceksiniz

Kocaeli'nde tatil için 15 gün evinden ayrılan vatandaş, eve gelince gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. Camdan içeri giren kargalar, evin banyo kısmını çöp ve dallarla doldurdu. Vatandaş banyoya girdiğinde, kargayı ağzıyla dal taşımaya devam ederken buldu.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Yuvacık semtinde oturan Levent Yıldız, 15 gün önce tatile çıktı. Tatilini yaptıktan sonra eve dönen Yıldız, gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. Banyosunun çöp ve dal yığınlarıyla dolu olduğunu gören Yıldız, neye uğradığını şaşırdı.

O esnada evi çöp yığına kim getirdiğini düşünen Yıldız, bir anda kargaların dallarla camdan içeri girdiğini gördü. Yıldız küvetin içine baktığında ise gözlük, çorap, plastik malzeme, bant ve dallarla karşılaştı.

Levent Yıldız, gördüğü manzara karşısında şaşırdığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"15 gündür evde yoktum. 15 günün sonunda eve geldiğimde kargaları içeride gördüm. Dal parçalarını, çorapları, komşulardan buldukları ne malzeme varsa hepsini getirmişler. Her türlü eşya var, karıştırdıkça ilginç ilginç şeyler çıkıyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Muhtemelen yumurtlayacaklardı, burayı da güvenli buldukları için yuva yapmak istemişler. 2 sene önce de yine odamın penceresi açıktı. Bir haftada çok fazla çöp yığınını dolabıma doldurmuşlardı.

"Karga da beni görünce şaşırdı, ağzından dalı düşürdü"

Banyomu ilk gördüğümde çok şaşırdım, kim yapmış olabilir diye düşündüm, o sırada karga büyük bir dalla tekrar içeri girdi.

"Evime çökmüşler"

Karga da beni görünce şaşırdı, ağzından dalı düşürdü. Pencereyi hemen kapattım ve dışarı çıktım. Kargalar pencerenin önünde dönmeye başladı. Ben yokken kargalar evime çökmüşler"

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23