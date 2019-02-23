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12. Uluslararası Kısa Film Festivali başvuru tarihleri belirlendi

15-18 Nisan 2019 tarihleri arasında İnönü Üniversitesi Sinema Topluluğu tarafından İletişim Fakültesinin katkılarıyla düzenlenecek olan 12.

23 Şubat 2019 Cumartesi 15:23
12. Uluslararası Kısa Film Festivali başvuru tarihleri belirlendi

15-18 Nisan 2019 tarihleri arasında İnönü Üniversitesi Sinema Topluluğu tarafından İletişim Fakültesinin katkılarıyla düzenlenecek olan 12. Uluslararası Kısa Film Festivali’ne başvurular, 22 Şubat-20 Mart 2019 tarihleri arasında yapılabilecek.


Ulusal ve uluslararası, belgesel ve kurmaca dalında 4 kategoride düzenlenecek festivalde başarılı olan eserlere toplamda 22 bin TL para ödülü verilecek. Festival de, açık hava film gösterimleri, atölye çalışmaları gibi etkinliklerin yanında ünlü sinemacılarla gerçekleştirilecek söyleşiler de yer alacak. Genç yetenekleri desteklemeyi ve sinemaya katkı sunmayı hedefleyen festivalde, ulusal yarışmada birinci olacak esere 5 bin TL, 2’nciye 3 bin 500 TL, 3’üncüye ise 2 bin 500 TL para ödülü verilecek.


Festivale katılmayı planlayan yönetmenlerin 20 Mart 2019 tarihine kadar filmlerini göndermeleri gerekiyor. Festival hakkında detaylı bilgiye ise http://inonu.edu.tr/festival internet adresinden ulaşabileceği ifade edildi.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 15:23
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