THY - 66 TL Ağustos - Trabzon
0553 313 94 23

12 Dev Adam'ın aday kadrosu belli oldu

A Milli Erkek Basketbol Milli Takımımızın 19 kişilik aday kadrosu açıklandı.

07 Ağustos 2018 Salı 16:06
12 Dev Adam'ın aday kadrosu belli oldu

2019 FIBA Erkekler Dünya Şampiyonası elemeleri kapsamında 14 Eylül’de Ankara’da Karadağ ve 17 Eylül’de deplasmanda Slovenya ile karşılaşacak olan A Milli Erkek Basketbol Milli Takımımızın 19 kişilik aday kadrosu açıklandı.

31 Ağustos-15 Eylül 2019 tarihleri arasında Çin’de düzenlenecek şampiyonaya katılma hakkı elde etmek için Eylül ayı içinde iki önemli maça çıkacak olan Ay-yıldızlı ekibimiz, 13 Ağustos’ta toplanarak İstanbul’da kampa girecek.

19 Ağustos’ta hazırlıklarının ikinci ayağı için Slovenya’ya gidecek olan A Milli Erkek Basketbol Milli Takımımız, hazırlıklarına 30 Ağustos’ta İstanbul’da devam edecek. 7-8 Eylül tarihleri arasında Almanya’da ev sahibi ülkenin yanı sıra Çekya ve İtalya’nın da katılacağı özel bir turnuva oynayacak olan Türkiye, hazırlıklarını 10-13 Ağustos’ta Ankara’da düzenlenecek kampla tamamlayacak.


Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 16:06
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. 12 DEV ADAM
  4. aday kadrosu belli oldu
  5. basketbol
  6. A Milli Takım
  7. açıklandı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Klima filtresi nasıl temizlenmelidir?
    1. Klima filtresi nasıl temizlenmelidir?
    2. Irak'ta 5 DEAŞ'lı teröriste idam cezası
    3. EGM, KPSS şartı olmadan memur alacak
    4. Kaşık nasıl parlatılır?
    5. Ekonomist Yalçın: Türkiye'nin..
    6. Posta'dan kovulan Yazgülü Aldoğan..
    7. ABD'nin 'dolar' yalanlamasına..
    8. Yine çakmak gazı yine ölüm! Cesedini..
    9. Şarlatanla ilgili mide bulandıran..
    10. Filo kiralama devi battı! Dalgası..
    11. FETÖ, Eren Erdem'e bilgileri böyle..
    12. TBB'den avukatlara gönderilen mesajla..
    13. Moro Müslümanlarının 120 yıllık hayali..
    14. Galatasaray, PFDK'ya sevk edildi
    15. Elmalı'da yaşanan sel, hayatı olumsuz..
    16. İstanbul Esenyurt'taki dehşet anları:..
    17. Arabayı kurtarayım derken uçurumdan..
    18. Bakan Bekir Pakdemirli açıkladı: O..
    19. Kayıp minik Evrim'le ilgili yeni gelişme
    20. Benekli muzun faydaları saymakla..
    Başkan Erdoğan çağrı yaptı, aşiretler harekete geçti!
    Başkan Erdoğan çağrı yaptı, aşiretler harekete geçti!
    'Eyvah Türkler geliyor'
    'Eyvah Türkler geliyor'
    Akit Soruyor: Şeriat nedir?
    Akit Soruyor: Şeriat nedir?
    Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir! Yurt dışına çıkma yasağı da getirildi
    Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir! Yurt dışına çıkma yasağı da getirildi
    İYİ Parti'de Yusuf Halaçoğlu depremi!
    İYİ Parti'de Yusuf Halaçoğlu depremi!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İstifa eden İP'lilerden Meral Akşener'e zehir zemberek sözler
    İstifa eden İP'lilerden Meral Akşener'e zehir zemberek sözler
    Başkan Erdoğan'a yeni başdanışman
    Başkan Erdoğan'a yeni başdanışman