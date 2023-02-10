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Aktüel 112 saat sonra enkazdan kurtarıldı
Aktüel

112 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremin 5’inci gününün son saatlerinde Gaziantep İslahiye’de 112 saat sonra genç bir erkek arama kurtarma ekipleri tarafından enkazdan kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-10 22:31:00 -
112 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerden birisi olan Gaziantep genelinde de enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılması çalışmaları devam ediyor.

Bölgeye giden Marmaris Arama Kurtarma ekiplerinin de içinde bulunduğu kurtarma ekipleri göçük altında kalan bir binada yapılan uzun çalışmalar sonucu 18 yaşındaki bir genci mahsur kaldığı yerden sağ kurtardı.

Marmaris Arama Kurtarma Derneğinden Ali Menteş ve Batuhan Onurmaz, göçük altında kalan 18 yaşındaki Ali Han kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

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