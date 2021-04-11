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Korona Virüs 11 Nisan koronavirüs bilançosu açıklandı
Korona Virüs

11 Nisan koronavirüs bilançosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 11 Nisan tarihinde açıklanan son 24 saatlik verilere göre 2 bin 548'i semptomatik olmak üzere 50 bin 678 yeni vaka tespit edildi. Toplam vefat sayısı ise 237 artışla 33 bin 939'a ulaştı.

Yeniakit Publisher
2021-04-11 19:31:00 - 2021-04-11 19:34:43
11 Nisan koronavirüs bilançosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 11 Nisan'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2548'i semptomatik olmak üzere toplam 50 bin 678 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 237 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bin 939'a, toplam vaka sayısı ise 3 milyon 849 bin 11'e yükseldi.

Bugünkü iyileşen hasta sayısı 30 bini geçti

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 30 bin 194 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 3 milyon 331 bin 411'e yükseldi. Toplam test sayısı 41 milyon 591 bin 854'e yükselirken, ağır hasta sayısı 2 bin 824 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,1 oldu.

 

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