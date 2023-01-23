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Aktüel 107 bronz sikke ve 10 obje ele geçirildi
Aktüel

107 bronz sikke ve 10 obje ele geçirildi

Mersin'in Erdemli ilçesinde, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 10 obje ve 107 bronz sikkeyi satmaya çalışan şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2023-01-23 17:25:00 -
107 bronz sikke ve 10 obje ele geçirildi

Mersin-Erdemli'de, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 10 obje ve 107 bronz sikkeyi satmaya çalışan şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, tarihi eser satmak için müşteri aradığı öne sürülen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Takibe alınan şüpheli, operasyonla yakalandı. Zanlının aracı ve adresinde, yüzük, 9 obje ve 107 bronz sikke ele geçirildi.

Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen eserler, Mersin Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Jandarmaya götürülen şüphelinin işlemleri sürüyor.

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