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Kültür - Sanat 10 milyon Yen’lik çay kâsesini çaldılar
Kültür - Sanat

10 milyon Yen’lik çay kâsesini çaldılar

Yeniakit Publisher
2024-04-13 11:13:00 -
10 milyon Yen’lik çay kâsesini çaldılar

Japonya’nın başkenti Tokyo’da yaklaşık 10 milyon Yen (65 bin dolar) değerinde saf altın çay kâsesinin çalındığı bildirildi.

Devlet televizyonu NHK’nin haberine göre, Tokyo’nun Nihombaşi bölgesindeki ünlü Takashimaya alışveriş merkezinde hırsızlık yaşandı. Binanın 8. katında promosyon ürünlerinin sergilendiği vitrinden, 10 milyon Yen (yaklaşık 66 bin dolar) değerinde saf altın çay kasesi çalındı. Güvenlik kamerası görüntülerinden, 20’li ya da 30’lu yaşlarında bir kişinin, önceden kilitlenmediği anlaşılan vitrinden kaseyi alarak sırt çantasına koyduğu tespit edildi. İhbar sonrası olay yerine sevk edilen polis ekipleri, şüphelinin güneş gözlüğü taktığını, gri tişört ve siyah pantolon giydiğini belirledi. Promosyon ürünleri için düzenlenen etkinlikte güvenlik görevlileri bulunmasına rağmen, olayın ardından ilk 20 dakika içinde hırsızlığın tespit edilemediği bildirildi. Şüpheliyi arama çalışmaları sürdürülüyor.

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