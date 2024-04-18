10 milyar lira için yetki verildi, bir çivi bile çakmadı

5 yıllık dönemde başlayacağını duyurduğu projelerin büyük bölümü kağıt üzerinde kalan Mansur Yavaş, yeni dönemde de Ankaralılara herhangi bir hizmet vaat etmiyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, 31 Mart’tan sonraki ilk Meclis toplantısında Tatlar Arıtma Tesisi’nin kapasitesinin artırılması ve kaynak sağlanması ile ilgili tartışma gündem oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi 1. Başkan Vekili Ertan Işık, “Bu proje için talep ettiğimiz kaynak, 10 aydır Meclis’te bekletiliyor” sözleri ile Tatlar’da bir adım atılmamasına bahane bulmaya çalıştı.

Hep aynı algı: Engelleniyoruz

Yapmadıkları hizmeti engelleniyormuş gibi göstermeye çalışmalarına AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın tepki gösterdi.

Yalçın “2019’dan 2023’e kadar toplamda size verilen 10 Milyar TL’lik borçlanma yetkisinin sadece 1 Milyar TL’sini kullanmışsınız. Bu süre zarfında, 9 Milyar TL ile Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi’ne neden bir çivi çakamadınız?” sorusunu yöneltti.

Yalçın, “Bugüne kadar meclise getirdiğiniz maddelerin yüzde 98’ine evet demişiz. Ankara halkının menfaatine olacak her bir adımınıza destek olduk. Ama siz iş yapmak yerine algı oyunları ile sürekli olarak ‘engelleniyoruz’ bahanesinin arkasına saklandınız. Sayın Yavaş, biz sadece 2023 yılında 5 Milyar TL kredinizi onayladık. Bunun haricinde 2019’den 2023’e kadar size 10 Milyar TL borçlanma yetkisi verdik. Buradan da siz sadece bunun 1 Milyar TL’lik kısmını harcamışsınız. Bu zamana kadar kalan 9 Milyar TL’lik borçlanma yetkisi ile Tatlar Atıksu Arıtma Tesisini pekala yapabilirdiniz. Bu paralar nereye gitti, borçlanma nereye kullanıldı?” sorularını yöneltti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yavaş'ın yeni dönemde de çalışmaya niyeti yok!

akit’e konuşan AK Partili ABB Meclis Üyesi Fatih Ünal da, “Mansur Yavaş, koca bir dönemi Ankara’ya çivi çakmadan, yatırım yapmadan harcadı. Görülen o ki, yeni dönemde de çalışmaya niyeti yok. Ortaya koydukları yeni bir proje yok. Söz verdikleri projeler ise olduğu gibi duruyor. ‘Mansur Yavaş belediyeciliği’ dedikleri böyle bir şey. Yatırımla, hizmetle işi yok. Ama bizler vatandaşlarımızın haklarını savunmaya, yapılmayan işlerin hesabını sormaya devam edeceğiz” dedi.

Verdiği sözün hiçbirini yerine getirmedi

Ünal, şunları söyledi: “Mansur Yavaş geçen koca 5 yılda maalesef Ankara’ya hizmet üretemedi. Yapılan hizmetlerin yürütülmesinde de başarısız oldu. Buz Pateni Tesisi hâlâ kapalı vaziyette. ANKAPARK ile ilgili sıkıntılar hâlâ devam ediyor. Bağlum’da yol yapılacaktı, yapılmadı. Ankara’nın alt yapı problemleri olduğu gibi ortada duruyor. Metro zaten hiç yapılmadı. Geçen dönem 58 kilometre metro sözü veren Mansur Yavaş, bu dönemde bu sözünü revize etti ve 51 kilometre yapacağını söyledi. Halbuki geçen dönem verdiği metro sözünün hiçbirini yerine getirmedi. Mansur Yavaş belediyeciliği algı belediyeciliğinden başka bir şey değildir.”

Algı ile bugüne kadar geldi

“Koca bir 5 yıl kaybeden Ankara öyle görünüyor ki bu dönem de yıllarını kaybetmeye devam edecek. Tatlar Su Arıtma tesisi, Polatlı’ya su getirme projeleri bir türlü hayata geçirilemedi. Tatlar Su Arıtma Tesisi’ni pekala Büyükşehir bütçesinden yapabilirdi fakat kredi kullandırılmadığına yönelik, engellendiklerine yönelik algı yaparak bugüne kadar geldi. Oysa ABB Cumhur İttifakı meclis üyeleri kredi kullanılmasına onay vermişti. Geçen dönem son derece başarısız olan CHP’li belediyeler, halkın pahalılık ve emekli maaşlarına ilişkin hoşnutsuzluğundan yararlanarak tekrar seçildi. Bu böyle devam etmeyecektir. AK Parti’nin hizmetlerinin ülke genelinde artarak devam etmesiyle sonraki dönemde belediyelerdeki bu durum da değişecektir.”