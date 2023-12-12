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Kültür - Sanat 10. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi başlıyor
Kültür - Sanat

10. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi başlıyor

Yeniakit Publisher
2023-12-12 20:58:00 -
10. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen "10. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi" 11-13 Aralık 2023 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilecek.

Bakanlık Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce organize edilen kongre, ulusal ve uluslararası platformlarda Türk halk kültürü üzerine çalışan uzman, araştırmacı ve bilim insanlarını bir araya getirecek. İlki 1975 yılında gerçekleştirilen ve 9 kez düzenlenen Türk halk kültürü kongreleri, alandaki gelişmeleri paylaşma, yeni bilimsel çalışmaları sunma ve bu alandaki iletişimi güçlendirmeyi amaçlıyor.

Dünyanın dört bir tarafından araştırmacı ve akademisyenleri Ankara’da buluşacak

Cumhuriyetimizin 100. yılı vesilesiyle özel bir anlam taşıyan 10. Türk Halk Kültürü Kongresi, dünyanın dört bir tarafından araştırmacı ve akademisyenleri Ankara’da buluşturarak zengin kültürel mirasımızı ele almaya ve gelecek nesillere taşımaya odaklanacak.

14 farklı ülkeden katılım olacak

11 Aralık’ta başlayacak olan kongrede, "Genel Konular," "Halk Edebiyatı," "Gelenek, Görenek ve İnanışlar," "Oyun, Müzik Eğlence," "Maddi Kültür” ve “Somut Olmayan Kültürel Miras" olmak üzere altı ayrı konu başlığı altında bildiri sunumları yapılacak. Kongreye, Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Fransa, Gürcistan, Irak, İsveç, Katar, Kazakistan, Kosova, Kırgızistan, Özbekistan, Hakas Cumhuriyeti (Rusya Federasyonu), Tataristan Cumhuriyeti (Rusya Federasyonu) ve Türkmenistan gibi 14 farklı ülkeden toplamda 40, Almanya- Türkiye, Kazakistan- Türkiye olmak üzere 2 ortak bildiri, yurt içinden ise 157 olmak üzere toplam 199 bildiri ile 230 bilim insanı, akademisyen ve araştırmacı katılacak.

Kongrede ayrıca; Cumhuriyetin 100. yılında, "Cumhuriyet ve Halk Kültürü Özel Paneli", "İlan Edilişinin 20’nci Yıl Dönümünde Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi Özel Paneli", "Vefatının 50. Yıl Dönümünde Aşık Veysel Özel Paneli" ile "Halk Kültüründe Sürdürülebilir Yaşam" konulu özel paneller gerçekleştirilecek. Halk Kültüründe Sürdürülebilir Yaşam Paneli'nde halk kültüründe sürdürülebilirlik, üretim tüketim ekseninde dönüşüm, kendi kendine yetmek kavramları, konunun uzmanları tarafından disiplinler arası yaklaşımla ele alınacak. Kongre, 13 Aralık’ta sona erecek.
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