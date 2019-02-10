10. Fazza Para Halter Dünya Kupası
- Milli sporculardan Sibel Çam gümüş, Yasemin Ceylan Baydar ise bronz madalya kazandı10 Şubat 2019 Pazar 17:16
ANKARA (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen 10. Fazza Para Halter Dünya Kupası'nda milli sporculardan Sibel Çam gümüş, Yasemin Ceylan Baydar ise bronz madalya elde etti.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dubai'de gerçekleştirilen organizasyonun üçüncü gününde kadınlar 73 kiloda podyuma çıkan Sibel Çam, 115 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalyanın sahibi oldu.
Kadınlar 61 kiloda mücadele eden Yasemin Ceylan Baydar ise 100 kiloluk derecesiyle bronz madalya kazandı.
Şampiyonada dün Nazmiye Muratlı altın, Besra Duman bronz madalya elde etmişti.
Dünya Kupası, 12 Şubat Salı günü sona erecek.
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