10 çocuktan 6’sı akıllı telefon sahibi

GFK ve Digital Talks tarafından yapılan araştırmaya göre Türkiye’de çocukların yüzde 59’unda akıllı telefon, yüzde 44’ünde bilgisayar, yüzde 42’sinde tablet bulunuyor. Çocukların yüzde 41’i sosyal medya hesabı kullanıyor. Bunların yüzde 85’i Facebook, yüzde 68’i Instagram ve yüzde 36’sı YouTube üyesi. Araştırma için 15 ilde 6-15 yaş grubunda çocuğu olan 161 ebeveyn ile görüşüldü.