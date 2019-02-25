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1. Uluslararası Avrasya Kitap Festivali yoğun bir şekilde devam ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Basın Yayın Birliği (BasYayBir) iş birliğiyle düzenlenen, Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortağı olduğu "1. Uluslararası Avrasya Kitap Festivali" devam ediyor.

25 Şubat 2019 Pazartesi 12:51
1. Uluslararası Avrasya Kitap Festivali yoğun bir şekilde devam ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Basın Yayın Birliği (BasYayBir) iş birliğiyle düzenlenen, Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortağı olduğu "1. Uluslararası Avrasya Kitap Festivali" devam ediyor.

Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, yayınevlerinin yanı sıra birçok kurum ve kuruluşun da standı bulunuyor.

Festival alanındaki Gençlik ve Spor Bakanlığı İstanbul Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü standında, bir yandan müdürlüğün faaliyetleri tanıtılırken, bir yandan yazarların katılımıyla kısa söyleşi programları gerçekleştiriliyor.

Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği stantta, katılımcılar robotik kodlama örneklerini görme ve satranç, mangala gibi oyunların müsabakalarına katılma imkanı buluyor.

- Gençlik merkezlerinin konsepti festivalde

Faaliyetler ve stant hakkında AA muhabirine bilgi veren İstanbul Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Ramazan Aydoğdu, İstanbul'da 6 gençlik merkezinin bulunduğunu söyledi.

Aydoğdu, gençlerin milli ve manevi duygular içerisinde yetişmelerini sağlayacak faaliyetler yürüttüklerini belirterek, "Gençlik merkezlerimizde okuma grupları başta olmak üzere şehir dışı gezilerimiz, bireysel ilgilendiğimiz arkadaşlar ve sportif, sanatsal ve görsel faaliyetler yürütmekteyiz. 30'u aşkın liderimizle birlikte İstanbul gençliğine hizmet etmek için elimizden gelen bütün faaliyetleri yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Merkezlerde robotik kodlama ve yazılım eğitimleri verdiklerine dikkati çeken Aydoğdu, "Bunun dışında atölye ve kulüp çalışmaları çerçevesinde kültür sanat faaliyetleri kendi alanında devam ediyor. Senede bir defa gerçekleşen kültür sanat yarışmalarında, bir sene içerisinde yapmış olduğumuz bütün faaliyetlerin verimini almış oluyoruz." diye konuştu.

Aydoğdu, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürülüğü adına festivalde yer aldıklarını vurgulayarak, gençlik merkezlerinin konseptinin bir bölümünü festivale taşıdıklarını sözlerine ekledi.

Mustafa Kutlu'nun "Onur Yazarı" olduğu, 200'ün üzerinde yayıncı ve markanın yer aldığı "1. Uluslararası Avrasya Kitap Festivali" 3 Mart'ta sona erecek.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 12:51
  1. İstanbul
  2. 1. Uluslararası Avrasya Kitap Festivali

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