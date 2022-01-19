1 milyonun üstünde makaron yakalandı

YENİ AKİT ANKARA

Kahraman Jandarma ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Çorum, Hatay, Eskişehir ve Elazığ’da yapılan operasyonlara ilişkin Jandarma Genel Komutanlığı resmi sosyal medya hesabı üzerinden verileri paylaştı. Jandarma Genel Komutanlığı resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Çorum, Hatay, Eskişehir ve Elazığ İl Jandarma Komutanlıklarımızca, kaçak/sahte ve bandrolsüz tütün ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda; 1 milyon 167 bin 400 makaron, 1 ton 50 kg. tütün ele geçirilerek 7 şüpheli yakalanmıştır” ifadeleri kullanıldı.