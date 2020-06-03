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Aktüel

1 milyon TL ödüllü teröristten kalaşnikof ve el bombaları ele geçirildi

Tunceli’de etkisiz hale getirilen ve terör arananlar listesinde 1 milyon lira ödüllü turuncu listede yer alan Şerzan kod adlı terörist Hasan Ataş’tan 2 adet el bombası ile 1 adet kalaşnikof ele geçirildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 10:08:05 -
1 milyon TL ödüllü teröristten kalaşnikof ve el bombaları ele geçirildi

Tunceli’de etkisiz hale getirilen ve terör arananlar listesinde 1 milyon lira ödüllü turuncu listede yer alan Şerzan kod adlı terörist Hasan Ataş’tan 2 adet el bombası ile 1 adet kalaşnikof ele geçirildiği bildirildi.


Dün, Tunceli’de İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı timler, Ovacık kırsalında yaptığı başarılı operasyonda İçişleri Bakanlığı’nın terör arananlar listesinde 1 milyon ödüllü Turuncu kategoride olan TKP/ML’li terörist Şerzan kod adlı Hasan Ataş’ı etkisiz hale getirdi. Sıcak çatışmada ölü olarak ele geçirilen teröristten 1 adet kalaşnikof ile 2 adet el bombası çıktı.


Valilik konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Tunceli Ovacık Kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca gerçekleştirilen operasyonda sağlanan sıcak temas neticesinde,1 milyon ödüllü terör arananlar turuncu listede bulunan Şerzan kod adlı Hasan Ataş isimli terörist, 1 adet kalaşnikof, 2 adet el bombası etkisiz hale getirilmiştir" denildi.



3 gün öncede 3 terörist etkisiz hale getirildi


Bölgede operasyonlarını aralıksız sürdüren timler, 3 gün önce de başaralı bir operasyon yapmıştı. Yine Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda, 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmişti.


Operasyonları sürdüren timlerin çok az sayıda kalan teröristlerin bulunup etkisiz hale getirilmesi için kırsalda operasyonlarına aralıksız devam edeceği kaydedildi.

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