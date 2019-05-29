1 milyar euroluk kira sertifikası ihracı gerçekleşti
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 milyar euro tutarında, 31 Mayıs 2019 valörlü, 29 Mayıs 2020 itfa tarihli kira sertifikası ihracı gerçekleştirildiğini bildirdi.29 Mayıs 2019 Çarşamba 17:44
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 milyar euro tutarında, 31 Mayıs 2019 valörlü, 29 Mayıs 2020 itfa tarihli kira sertifikası ihracı gerçekleştirildiğini açıkladı.
Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:
"Bakanlığımızca 29 Mayıs 2019 tarihinde, 1.001.950.000,00 euro tutarında 31 Mayıs 2019 valörlü, 29 Mayıs 2020 itfa tarihli ve TRD290520F10 ISIN kodlu kira sertifikası ihracı gerçekleştirilmiştir.
Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi 29 Mayıs 2019 Çarşamba günü İHS (T.C. Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi) vasıtasıyla T.C. Merkez Bankası tarafından iletilecektir."
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