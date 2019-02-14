1. Lig'de 22. hafta heyecanı başlıyor
Ligde haftanın ilk maçında Tetiş Yapı Elazığspor ile Gençlerbirliği yarın karşı karşıya gelecek14 Şubat 2019 Perşembe 09:33
1. Lig'de 22. hafta heyecanı yarın oynanacak Tetiş Yapı Elazığspor-Gençlerbirliği karşılaşmasıyla başlayacak.
Şanlıurfa GAP Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 1. Lig'de 22. haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
19.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Gençlerbirliği (Şanlıurfa GAP)
16 Şubat Cumartesi:
13.30 Hatayspor-Adana Demirspor (Antakya Atatürk)
13.30 Ümraniyespor-Balıkesirspor Baltok (Ümraniye Belediyesi)
16.00 Altay-Boluspor (İzmir Atatürk)
17 Şubat Pazar:
16.00 Altınordu-Gazişehir Gaziantep (Bornova)
16.00 Osmanlıspor-Kardemir Karabükspor (Osmanlı)
19.00 Afjet Afyonspor-Giresunspor (Zafer)
19.00 Adanaspor-İstanbulspor (5 Ocak Fatih Terim)
18 Şubat Pazartesi:
19.00 Eskişehirspor-Denizlispor (Yeni Eskişehir)
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