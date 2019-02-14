0553 313 94 23

1. Lig'de 22. hafta heyecanı başlıyor

Ligde haftanın ilk maçında Tetiş Yapı Elazığspor ile Gençlerbirliği yarın karşı karşıya gelecek

14 Şubat 2019 Perşembe 09:33
1. Lig'de 22. hafta heyecanı başlıyor

1. Lig'de 22. hafta heyecanı yarın oynanacak Tetiş Yapı Elazığspor-Gençlerbirliği karşılaşmasıyla başlayacak.

Şanlıurfa GAP Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 1. Lig'de 22. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

19.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Gençlerbirliği (Şanlıurfa GAP)

16 Şubat Cumartesi:

13.30 Hatayspor-Adana Demirspor (Antakya Atatürk)

13.30 Ümraniyespor-Balıkesirspor Baltok (Ümraniye Belediyesi)

16.00 Altay-Boluspor (İzmir Atatürk)

17 Şubat Pazar:

16.00 Altınordu-Gazişehir Gaziantep (Bornova)

16.00 Osmanlıspor-Kardemir Karabükspor (Osmanlı)

19.00 Afjet Afyonspor-Giresunspor (Zafer)

19.00 Adanaspor-İstanbulspor (5 Ocak Fatih Terim)

18 Şubat Pazartesi:

19.00 Eskişehirspor-Denizlispor (Yeni Eskişehir)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 09:33
  1. Karabük
  2. Şanlıurfa
  3. İzmir
  4. İstanbul
  5. Hatay
  6. Giresun
  7. Gaziantep
  8. Eskişehir
  9. Elazığ
  10. Denizli
  11. Bolu
  12. Balıkesir
  13. Afyon
  14. Adana
  15. Futbol
  16. Spor Toto 1. Lig
  17. Türkiye Futbol Federasyonu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Terör örgütü PKK'ya şafak baskını! Gözaltılar var
    1. Terör örgütü PKK'ya şafak baskını!..
    2. Bozbey : Stadyumun ismini Bursalı ve..
    3. Karabük’te 5 kişi sobadan zehirlendi
    4. Hadi’yi Alex de Souza sunacak
    5. Ford Motor İngiliz siyasetçileri..
    6. (Özel) İş umudu turşu bidonunda
    7. Narkotik timleri ekipleri çalışması
    8. TCMB'den repo ihalesi
    9. Alman ekonomisi, resesyona girmekten..
    10. Kartal’da çöken bina ile ilgili..
    11. İlaç fiyatlarına yeni düzenleme
    12. Yıldız Holding, Sürdürülebilirlik..
    13. Okçulukta hedef Dünya Şampiyonası
    14. Siirt’te çocuk ve gençlerin..
    15. Musabeyli birinciliğe doymuyor
    16. Ege mobilyası tasarımla katma değer..
    17. Vakıf Katılım 91. şubesini Osmaniye’de..
    18. Katil damatlar
    19. Şahin: "Muğla Arısını gelecek..
    20. ATO turizmde Ankara’nın potansiyelini..
    Canlı yayında açıkladı: Davutoğlu parti kuruyor! Gül ve Babacan...
    Canlı yayında açıkladı: Davutoğlu parti kuruyor! Gül ve Babacan...
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı

    Günün Karikatürü

    14 Şubat 2019
    BM uyardı: Savaş çıkabilir
    BM uyardı: Savaş çıkabilir
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?