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İSLAM 08 Şubat 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

08 Şubat 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız günün âyet ve hadisi ile günün sözünü istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2023-02-08 08:21:00 -
08 Şubat 2023: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



وَمَٓا اَصَابَكُمْ مِنْ مُصٖيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدٖيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثٖيرٍؕ

Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla 

“Başınıza gelen her musibet kendi yapıp ettikleriniz yüzündendir; kaldı ki Allah birçoğunu da bağışlar.”

(Şûrâ Suresi - 30)                (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

TEFSİRİ:

Musibet kelimesi “istenmeyen, kötü durumlar, felâketler” anlamına gelir. İnsanın başına gelen her musibetin kendi yapıp ettikleri yüzünden olduğu belirtilirken, gerek evrendeki fiziksel ve sosyal yasaları görmezden gelmesi ve gerekli önlemleri almaması, gerekse Allah’a isyan teşkil eden davranışlarda bulunması sebebiyle dünyada karşılaştığı sıkıntı, acı ve felâketlerin kendi kusurunun bir sonucu olduğuna dikkat etmesi istenmektedir. Fakat başka âyetlerde hatırlatıldığı üzere bütün insanlar kusurlarının tamamından dolayı dünyada bire bir cezalandırılmış olsa dünya altüst olurdu; işte âyetin devamında yüce Allah’ın bunların birçoğunu affettiği, başka bazı âyetlerde de nihaî hüküm ve cezanın âhirete ertelendiği ifade edilmiştir.

Sabırlarının sınanması, ruhen olgunlaşmalarına, sevap ve yüksek mertebe elde etmelerine yahut günahlarının bağışlanmasına vesile kılınması gibi sebeplerle, kusuru ve günahı olmadığı halde bazı insanların sıkıntı ve felâketlere mâruz bırakılabildiğini gösteren âyet ve hadislerde ise (bk. Zemahşerî, III, 405; Süleyman Uludağ, “Belâ”, DİA, V, 380), burada belirtildiği anlamda yani son tahlilde o kişinin aleyhine sayılabilecek, gerçekten “kötü” olarak nitelenebilecek bir durum söz konusu olmadığı için, onları burada kastedilen “musibet”in kapsamı dışında düşünmek uygun olur. Bu noktaya açıklık getirmek amacıyla birçok müfessir burada sadece günahkârlara hitap edildiği yorumunu yapmıştır (Zemahşerî, III, 405; Beyzâvî, V, 412-413). Muhammed Esed ise muhtemelen aynı kaygı ile yani Kur’an’ın diğer ifadeleri ve İslâmî öğretilerle çelişmeyen bir izah olması için buradaki musibeti öteki dünyada karşılaşılacak felâketler şeklinde yorumlamıştır (II, 989, 990).

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 752
 

ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

مثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وتَرَاحُمِهِمْ وتَعاطُفِهِمْ ، مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَداعَى لهُ سائِرُ الْجسدِ بالسهَرِ والْحُمَّى

“Mü’minler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman, diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar.”

Kaynak: Buhârî, Edeb 27; Müslim, Birr 66

“Mü’minlerin derdiyle dertlenmeyen bizden değildir.” buyuruyor.

Kaynak: Hâkim, IV, 352; Heysemî, I, 87
 

GÜNÜN SÖZÜ:

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Yorumlar

Abdullah Murat

İslam adını Allah seçmiştir teslimiyet göstermek teslim olmak demektir. Allah ve hükümlerine onun yoluna çıkaran önder ve örnek yapılmış olan elçiye tabiyet itaat etmek cennetin anahatarı olan imanın yolu gösterilmiştir. Önce teslimiyet sonra ise yapılanlara göre Allahın takdiriyle bu iman kalbe bizzatihi onun tarafından yazılmaktadır İsyan ise imanı yok etmektedir kötülüklere kayıtsız kalmakta imanı yok etmektedir. Özellikle Allahın büyük olarak bildirdiği günahların içinde iman bulunmaz burası karanlıklar küfür ve şirk ortamları büyük zulum ve pisliktir. Allahın indirdiği ile hükmedin yönetin. Allah kendi kelamı olan gökten indirdiği bu kitabı korunması için namus şeref izzetin kaynağı kutsal yapmıştır. Onu korumanın onunla hükmetmek olduğunu bildirmekte Onunla hükmetmeyenlerin bu kutaslı namusu ebedi saadeti cenneti azıcık dünya faydalanması uğruna insanlardanda korkmak suretyile satılması olarak sıfatlandırmaktadır Bunun hükmetmeyenlerin yönetimi hakimiyeti sağlamayanların kafirlerin takendileri olduğunu bildirmekte. Tüm hayatını düzenleyen devlet kanunları bunlar dininden ayrı değildir. Bu şekilde küfre dinsizliğe boyun eğmenin bunları veli edinmenin o en büyük dünyadan ahirete göçerkene yüklenbilecek affı söz konusu olmayan cenneti haramkılan şirk koşma ile sonuçlanacağı ilahi uyarısı yapılmakta. Dinin dinin sahibinin tanım ve sınırları ile almayanlar bu teslimiyeti göstermeyenler o din mensuplarına o dinin sahibi tarafından verilmiş bir müretedlik hükmünde daha çok kendilerine boyun eğdirmek ve katılımı temin etmek suretyile Allahın islamı çevrediği sınırların dışına karanlıklara ama süslenmiş bir menfaat ortamına esasen büyük bir isyana imansızlığa küfre ebedi ateşe itmekte bu en değerli ebedi saadetin olan canından mühim namusuna koruman gereken emanete kast ve tecavüz etmektedirler hakkı gizlemeleri ve sansürlemeleri ilede insanları aldatarak adam öldürmekten beter fitne ortamını temin etmektedirler. Hakkı söylemek değil icara etmek gerekirken hakkı söyleyenleri fitneci ilan edenler bu sisteme adapte olmuş hizmet etmekte ve aldanmaktadırlar Örnekmiş ve emredilen mücadele yöntemlerini yerine getirmekten basşka bir yol yoktur. Fetvası cevazı olmayan ancak zorlama ile yapılacak işlerin memuru olmuşlar. Her birey kendini ve ailesini ateşten korumakla yani öncelikle canından mühim bu gerçek beka mücadelesini gerçekleştirmek ve Allahın indirdiği ile hükmedilen yönetilen bir yeri temin etmekle mesuldür Bu yolda insanların şu dünyevi felaketler için birlik ve beraberlik göstermesin çok daha fazlasını yapmakla mesuldür.
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