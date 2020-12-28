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Aktüel Hindistan'da ilk sürücüsüz metro hattı açıldı
Aktüel

Hindistan'da ilk sürücüsüz metro hattı açıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-28 15:34:11 -
Hindistan'da ilk sürücüsüz metro hattı açıldı

ANKARA (AA) - Hindistan'ın ilk sürücüsüz metro hattı açıldı.

Premium Times haberine göre, Yeni Delhi Metrosunun Magenta güzergahındaki ilk sürücüsüz metro hattının açılışı, Başbakan Narendra Modi'nin video konferans yoluyla katıldığı törenle yapıldı.

Modi, törende "İlk sürücüsüz metro hattının açılışı, Hindistan'ın akıllı sistemlerde ne kadar hızla ilerlediğini gösteriyor." dedi.

Hindistan Başbakanı ayrıca ülkede 2014 yılında sadece 5 şehirde metro hattı bulunduğunu, bugün ise 18 şehirde metro hattının hizmet verdiğini vurgulayarak 2025 yılına kadar metro hattına sahip şehir sayısını en az 25'e çıkarmayı planladıkların söyledi.


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