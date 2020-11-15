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Aktüel Atatürk'ün Diyarbakır'a gelişinin 83. yıl dönümü törenle kutlandı
Aktüel

Atatürk'ün Diyarbakır'a gelişinin 83. yıl dönümü törenle kutlandı

Yeniakit Publisher
2020-11-15 12:17:28 -
Atatürk'ün Diyarbakır'a gelişinin 83. yıl dönümü törenle kutlandı

DİYARBAKIR (AA) - Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Diyarbakır'a gelişinin 83. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Yenişehir Kaymakamlığınca Diyarbakır Garı'nda yapılan törende, Atatürk'ün Diyarbakır'a trenle gelişi ve karşılanması temsili olarak canlandırıldı.

Trenden inen gaziler, Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci'ye Türk bayrağı takdim etti.

Beşikci de öperek teslim aldığı Türk bayrağını öğrencilere verdi.

Tören, Yenişehir Belediyesi bando takımının seslendirdiği türkünün ardından öğrencilerin şiir okumasıyla devam etti.

Kaymakam Beşikci, yaptığı konuşmada, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

Beşikçi, şöyle konuştu:

"Milletimizin birliği ve dirliği için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin emanetini yine Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hissettiği aynı inançla bayrağımızı ilelebet gururla, şanla, şerefle dalgalandıracağına yürekten inandığımız gençlere emanet etmenin gururunu yaşadık.

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Diyarbakır'a teşriflerinin 83. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Kurtuluş Savaşı'ndan terörle mücadeleye, içeride ve dışarda tüm düşmanlarımıza karşı milletimizin birliği ve dirliği için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Cumhuriyetimizin ilelebet payidar kalacağı inancıyla hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum."

Daha sonra Anıtpark'ta devam eden programda Kaymakam Beşikci, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene, askeri ve mülki erkan, gaziler, şehit yakınları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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