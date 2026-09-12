Kılıçdaroğlu aday gösterebilecekleri iki isim için şart koştu: Birine ‘aklan da gel’ diğerine ‘saklanma gel’

O SÖZLERİ OLAY OLDU: Öte yandan Kılıçdaroğlu, önceki gün yaptığı başka bir açıklamada ise İmamoğlu'nu siyasi tutuklu olarak görmediğini belirterek, "Siyasi tutuklu değil, siyasi görüşü dolayısıyla içeri alınmış bir insan değil" ifadelerini kullanmıştı.