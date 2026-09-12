Kılıçdaroğlu aday gösterebilecekleri iki isim için şart koştu: Birine ‘aklan da gel’ diğerine ‘saklanma gel’
Muhalefetin genel seçime mutlaka tek aday ile girmesi gerektiğini belirterek, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda iki ismi ön palana çıkardı. Yolsuzluk ve rüşvetten yargılanan ve ‘siyasi tutuklu değil’ dediği İmamoğlu için ‘aklanır ve diplomasını kazanırsa adayımız olabilir’ diyen Kılıçdaroğlu, soldaki ayrışmanın ardından tarafını belli etmeyerek ortayolcu bir politika izleyen Yavaş’ın ise ‘CHP’de kalması’ halinde aday gösterilebileceği açıklamasında bulundu.