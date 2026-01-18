Zorlu Holding'in sahibi Ahmet Nazif Zorlu en büyük pişmanlığını açıkladı
Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu kaleme aldığı kitabında kariyerinde yatırım olarak en büyük pişman olduğu projeyi açıkladı.
Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, kitabında yer verdiği çarpıcı bir bölümde Zorlu Center yatırımının maliyetini ve alternatif getirilerini karşılaştırdı.
Zorlu, 2007 yılında özelleştirme yoluyla 800 milyon dolara satın alınan Karayolları arazisi üzerine inşa edilen Zorlu Center için, ihale bedeli dahil toplam 3,5 milyar dolar harcandığını belirtti. Ancak bu dev yatırımın finansal karşılığının, alternatif yatırım senaryolarıyla kıyaslandığında oldukça zayıf kaldığını vurguladı.
Zorlu’ya göre söz konusu kaynak, yıllık yalnızca yüzde 7 getiri sağlayan bir fona yatırılmış olsaydı bugün yaklaşık 6,7 milyar dolar seviyesine ulaşacaktı.
Aynı paranın Warren Buffett’ın yönettiği Berkshire Hathaway hisselerine yönlendirilmesi durumunda ise değerin 9,8 milyar dolara kadar çıkabileceğini ifade etti.
Zorlu, bugün Zorlu Center’ın tamamının satılması halinde dahi bu rakamların dörtte birine ulaşmasının zor olduğuna dikkat çekti.
Zorlu, büyük şirketlerin ve kamu kurumlarının milyarlarca liralık kaynakları yalnızca mevduatta tutmasının ülke ekonomisi açısından ciddi bir israf olduğunu vurguladı. Kaynak: Paramedya
