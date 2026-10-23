İslam Memiş'ten 'fırsat' uyarısı! 'Bugün bedava'

ALTIN VE GÜMÜŞ BEDAVA “Genelde şu soruları çok soran arkadaşlar var: 'Gümüş altına kıyasla daha çok değer kaybettiği için elimdeki altınla gümüşe dönmeli miyim?' diye birçok soru soran arkadaşlarımız var. Bu sorunun cevabını şu şekilde veriyorum: Hayır, hepsini değil ama gümüşü olmayan arkadaşlar bence P'sini tekrar göz önünde bulundurabilir. Gümüş altına kıyasla daha ucuz. Hatta altın ve gümüş bugün benim paramla oldukça bedava bir fiyatlamadan geçiyor.