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İslam Memiş'ten 'fırsat' uyarısı! 'Bugün bedava'

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İslam Memiş'ten 'fırsat' uyarısı! 'Bugün bedava'

Altın ve gümüş fiyatlarındaki sert düşüşü petrol fiyatları ve nakit ihtiyacına bağlayan İslam Memiş, gram altın ve altından gümüşe geçiş oranına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yeni alım stratejisi konusunda yatırımcılara seslenen Memiş, “Fiyata değil miktara bakın” uyarısı yaptı. Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Memiş'in öngörüleri şöyle şekillendi: Merkez Bankası'nın 9 ay aradan sonra gerçekleştirdiği 100 baz puanlık faiz indirimini değerlendiren İslam Memiş, beklentinin karşılandığını ancak dönemsel risklerin devam ettiğini şu sözlerle aktardı:

#1
Foto - İslam Memiş'ten 'fırsat' uyarısı! 'Bugün bedava'

“Malum Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası saat 14.00'te faiz kararını açıkladı. 100 baz puanlı bir faiz indirimi yaptı. Piyasaların genel beklentisi doğrultusunda yapılan bir faiz indirimi var karşımızda. Ancak daha önceki videomda benim kişisel düşüncemi biliyorsunuz; iyi niyetli bir şekilde faizlerin düşmesi bekleniyor ama koşullara baktığımız zaman da şu anda koşulların uygun olmadığını şahsen düşündüğümü ifade ettim diğer videolarda. Ve dolayısıyla piyasa beklentisi 100 bas puanlık bir faiz indirimi olduğundan dolayı piyasanın beklentisi karşılandı.”

#2
Foto - İslam Memiş'ten 'fırsat' uyarısı! 'Bugün bedava'

"MEVDUAT TARAFINDA STOPAJ HESAPLAMASINA DİKKAT" Mevduat faizleri ile enflasyon arasındaki makasa değinen Memiş, yatırımcıların stopaj maliyetini hesaba katması gerektiğini vurguladı: “Mevduat tarafında yapılan hesaplamalarda şöyle bir yanlışlık var. Mesela kamu bankalarında 6 civarında bir mevduat faizi var, özele baktığımız zaman 8, 9 civarında bir mevduat var. Ama ödenen stopaj burada hesaplanmıyor. Yani burada aslında stopajın da dahil edilmesi gerekiyor bu hesaplamaya.

#3
Foto - İslam Memiş'ten 'fırsat' uyarısı! 'Bugün bedava'

Örnek verelim; kişi burada 6 civarında bir mevduat faiz getirisini göz önünde bulunduruyor ama 'lik stopaj maliyetini gözünde şey yapmıyor, çok da umursamıyor. Halbuki hesaplama yaptığımız zaman bugün 0'un aşağısında gerileyen bir enflasyon rakamı var, sizin mevduatlarınızın getirisi de ) civarında olmuş oluyor. Dolayısıyla 0'un aşağısındaki bir mevduat stopajdan düşürülüp net bir şekilde hesaplamak lazım.”

#4
Foto - İslam Memiş'ten 'fırsat' uyarısı! 'Bugün bedava'

ALTIN VE GÜMÜŞ ANALİZİ İslam Memiş'in altın, gümüş, rasyo dengesi ve emtia stratejisine ilişkin aktardığı ifadeler birebir şu şekildedir: “Ancak altın ve gümüş tarafında bugün yine sert düşüşler vardı. Neden bugün sert bir şekilde bir gerileme gördük altın ve gümüş fiyatlarında? Brent petrolün varil fiyatı bugün %3,5 civarında tekrar yükseldi. Yani 5 ayın zirvesini gördük, tekrar 110 dolar seviyesine kadar yükseldi ve haliyle karşısında yatırımcılar altın ve gümüş satarak petrol tarafında pozisyon aldı veya nakit ihtiyacını altın ve gümüş satarak karşıladı. Ondan sebep altın ve gümüş fiyatlarında bugün sert düşüşler gördük.”

#5
Foto - İslam Memiş'ten 'fırsat' uyarısı! 'Bugün bedava'

“Ons altın uluslararası piyasalarda %2 satıcılı, 4061 dolar seviyesinde şu an itibariyle. Ons altın tarafında iki kez 4070 dolar seviyesi test edildi, buradan tekrar yükseliş geldi. Bugün tekrar 4070 dolar seviyesinin üzerinde kalıcı olacak mı, bu tarafı takip etmeye devam edeceğiz. Aşağıda teknik olarak 4020, 3970 dolar destek seviyeleri var. Muhtemelen bu nakit ihtiyacı olmaya devam ettikçe, petrol fiyatları yükseliyor, teminat tamamlama çağrılarında bulunuyorlar. Dolayısıyla hem ülkelerin nakde ihtiyaçları hem de teminat tamamlama ile alakalı beklentiler altın ve gümüş tarafında tekrar satıcılı bir piyasaya hakim oluyor.”

#6
Foto - İslam Memiş'ten 'fırsat' uyarısı! 'Bugün bedava'

ALTIN VE GÜMÜŞTE ÖNEMLİ OLAN FİYAT DEĞİL MİKTAR “Ama bizim stratejimizde bir değişim yok. Bizim 2026 yılında mal toplama yılımız olduğu için fiyata değil miktara bakıyoruz. Elimize geçen her kuruşu fiziki tarafta değerlendirmeye devam ediyoruz. O yüzden fiyatlar baskılanıyor, baskılanmaya devam ediyor, bir manipülasyon fiyatlaması var. Dolayısıyla fiyata değil miktara odaklanıyoruz, sabırla beklemeye devam ediyoruz.”

#7
Foto - İslam Memiş'ten 'fırsat' uyarısı! 'Bugün bedava'

Altın gümüş rasyosunda bir miktar toparlanma olduğu için gümüş altına kıyasla daha negatif bir şekilde ayrıştı. Malum geçen hafta 74 dolara kadar çıkmıştı, oradan 71 dolara kadar geri gelmişti. Bugüne baktığımız zaman altın gümüş rasyosu tekrar 72 dolar seviyesine kadar yükselince gümüşün ons ve gram fiyatında <ivarında satışlar var. Şu anda 56 dolar seviyesinde olan bir gümüş ons fiyatı var, gram tarafta da 90 lira seviyesi var. Burada altın gümüş rasyosunu yakından takip etmeye devam ediyoruz.”

#8
Foto - İslam Memiş'ten 'fırsat' uyarısı! 'Bugün bedava'

ALTIN VE GÜMÜŞ BEDAVA “Genelde şu soruları çok soran arkadaşlar var: 'Gümüş altına kıyasla daha çok değer kaybettiği için elimdeki altınla gümüşe dönmeli miyim?' diye birçok soru soran arkadaşlarımız var. Bu sorunun cevabını şu şekilde veriyorum: Hayır, hepsini değil ama gümüşü olmayan arkadaşlar bence P'sini tekrar göz önünde bulundurabilir. Gümüş altına kıyasla daha ucuz. Hatta altın ve gümüş bugün benim paramla oldukça bedava bir fiyatlamadan geçiyor.

#9
Foto - İslam Memiş'ten 'fırsat' uyarısı! 'Bugün bedava'

Brent petrolün varil fiyatı 110 dolara kadar yükseldi, burada risk artmaya devam ediyor. Brent petrol varil fiyatının 110 dolar seviyesinde olduğu bir ortamda tekrar enflasyonla mücadele noktasında nasıl mücadele edecekler, orada ciddi bir belirsizlik var. O yüzden geçici bir enflasyondan ziyade kalıcı bir enflasyona karşı odaklanmakta fayda var.”

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