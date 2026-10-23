İslam Memiş'ten 'fırsat' uyarısı! 'Bugün bedava'
Altın ve gümüş fiyatlarındaki sert düşüşü petrol fiyatları ve nakit ihtiyacına bağlayan İslam Memiş, gram altın ve altından gümüşe geçiş oranına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yeni alım stratejisi konusunda yatırımcılara seslenen Memiş, “Fiyata değil miktara bakın” uyarısı yaptı. Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Memiş'in öngörüleri şöyle şekillendi: Merkez Bankası'nın 9 ay aradan sonra gerçekleştirdiği 100 baz puanlık faiz indirimini değerlendiren İslam Memiş, beklentinin karşılandığını ancak dönemsel risklerin devam ettiğini şu sözlerle aktardı: