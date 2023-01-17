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Doğa
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Zorlu görev! Kuşları tek tek saydılar

2023-01-17 19:17:14
Zorlu görev! Kuşları tek tek saydılar

Efteni gölünde onlarca kuş türü tek tek sayıldı.

#1
Foto - Zorlu görev! Kuşları tek tek saydılar

Düzce Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve Düzce Üniversitesi görevlileri tarafından Efteni Gölü’nde 19 tür, bin 797 kuş sayımı yaptı.

#2
Foto - Zorlu görev! Kuşları tek tek saydılar

Düzce Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Efteni Gölü yaban hayatı geliştirme sahası ve ulusal öneme haiz sulak alanda kış ortası su kuşu sayımı yapıldı.

#3
Foto - Zorlu görev! Kuşları tek tek saydılar

Düzce Üniversitesi Yaban Hayatı ve Ekolojisi Yönetimi Bölümünden Doç. Dr. Akif Keten'in desteği ve şube müdürlüğü personelleri katılımı ile yapılan sayımda toplam tür sayısı 19 olmak üzere bin 797 adet su kuşu sayımı yapıldı.

#4
Foto - Zorlu görev! Kuşları tek tek saydılar

Yapılan sayımda Sakarmeke, Saz delicesi, Çamurcun, Balaban, Gri balıkçıl gibi türler gözlemlendi.

#5
Foto - Zorlu görev! Kuşları tek tek saydılar

#6
Foto - Zorlu görev! Kuşları tek tek saydılar

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