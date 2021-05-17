Zonguldak'taki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Gıda mağazasının bitişiğinde yer alan Akaryakıt İstasyonunun Müdürü Erkan Mutlu, yangın ile ilgili bilgiler verdi. Mutlu açıklamasında, “İçeride kimyasal madde olduğu için yangın devam ediyor. Ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor. İstasyonda bir sıkıntımız yok, Allah bizi korudu, verilmiş sadakamız varmış. İtfaiye ekiplerimiz büyük bir çaba sarf ettiler” dedi. Yangını öğrendikleri ilk vakit satışları durdurduklarını ifade eden Akaryakıt İstasyonu sahibi Enver Öztürk, şunları söyledi: “Almamız gereken tüm önlemleri aldık, LPG ve akaryakıttaki tüm vanaları kapattık. Olası bir facia adına tedbirlerimizi aldık. İtfaiye ekipleri ve kaymakamımız, belediye başkanımız, ilçe emniyet müdürümüz buradaydı bizzat müdahalede vardı.