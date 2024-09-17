Ziyaretçileri Orta Çağ'a ışınlayan şehir! Halk turistlerden şıkayetçi

"Bu iki yönlü bir durum." diyen De Brabander, turizmin hem avantajı hem dezavantajı olduğunu ve belediyenin alacağı önlemlerle daha dengeli bir politika uygulanması gerektiğini söyledi. Elsje Hendrycjx de anne ve babasının Brugge'de yaşadığını belirterek, sabah erken saatlerde Arnavut kaldırımlı sokaklardan bavul çekme seslerinin özellikle yaşlı kent sakinlerini rahatsız ettiğini vurguladı. Hendrycjx, "Kendi şehirlerinde alışverişe gitmek için kalabalıklardan geçmek zorundalar. Bu rahatsız edici bir şey." diye konuştu. İsmini belirtmek istemeyen birçok Brugge sakini de kentin dar sokaklarında otobüs yoğunluğundan, pahalılıktan, trafikten, esnaf ise kalabalığın çoğunlukla para harcamadan gezen günübirlik turistlerden oluşmasından şikayetçi olduğunu söyledi.