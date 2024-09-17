Ziyaretçileri Orta Çağ'a ışınlayan şehir! Halk turistlerden şıkayetçi

Brugge Belediyesinde turizmden sorumlu meclis üyesi Mieke Hoste, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm dünyadan turist çeken kenti 2023'te 8,3 milyon kişinin ziyaret ettiğini söyledi. Hoste'nin paylaştığı verilere göre, şehirde 100 kent sakini başına günde 131 turist düşüyor. 138 kilometrekarelik kentte turizm faaliyeti 4,4 kilometrekarelik tarihi merkezde ve genellikle 12.00-18.00 saatleri arasında gerçekleşiyor. Kenti 2023'te ocak ayında 588 bin, şubatta 618 bin, martta 651 bin, nisanda 960 bin, mayısta 950 bin, haziranda 797 bin, temmuz ve ağustosta 1 milyon, eylülde 823 bin, ekimde 803 bin, kasımda 645 bin, aralıkta 1,2 milyon civarı turist ziyaret etti. Ziyaretçilerin üçte ikisi günübirlikçilerden oluşuyor.