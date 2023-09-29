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Ziyan olmasın diye yapmaya başladı, şimdi telefonu susmuyor! Öyle bir fikir buldu ki çuvalla para kazanıyor

2023-09-29 14:39:27
Ziyan olmasın diye yapmaya başladı, şimdi telefonu susmuyor! Öyle bir fikir buldu ki çuvalla para kazanıyor

Ziyan olmasın diye yapmaya başladığı işten bir anda para kırmaya başladı! Aklına öyle bir fikir geldi ki şimdi resmen çuvalla para kazanıyor. Ticari zeka dedikleri bu olsa gerek! Siparişler üst üste geliyor, telefonları susmuyor. İşte konuya ilişkin detaylar… Çoğu kişi mutfakta kullandığı sebzeler fazla gelince bir kenara kaldırıyor ve sebzeler her geçen gün kötü bir hal alıyor. Özellikle de bir daha kullanılmadıklarında çürüyüp ziyan oluyor. Muğla’da manavlık yapan Sevgi Boz ise tam da bu noktada bir fikirle sebzeler ziyan olmasın diye yeni iş kolu kurdu. Başta zevk için yaptığı işten şimdi para kırıyor. İşte Sevgi Boz’un hikayesi…

#1
Foto - Ziyan olmasın diye yapmaya başladı, şimdi telefonu susmuyor! Öyle bir fikir buldu ki çuvalla para kazanıyor

Sebzeleri çöpe atmak yerine değerlendirmeyi seçen Manav Sevgi Boz, bir anda yaptığı işten beklemediği bir talep aldı. Her geçen gün sebzeler ile yaptığı işe ilgi artınca Boz da bu işi ticarete dökmeye başladı. Öyle ki yurt dışından bile talep gelmeye başladı. Manav Boz, dünyanın dört bir yanına sebzelerini gönderince birçok manav da ondan gördü ve sebzelerini değerlendirerek bu işi yapmaya başladı. Muğla’nın Menteşe ilçesindeki manavlar, sebzeleri kışlık kurutma haline getirerek havada asılı şekilde sergiliyor. Sebzeler teker teker ipe dizildikten sonra Pazar alanındaki çatıdan aşağı sarkıtılıyorlar. Reyonların üzerinde resmen rengarenk bir görüntüye yol açan bu kurutulmuş sebzeler sipariş yolu ile adreslere gönderiliyor.

#2
Foto - Ziyan olmasın diye yapmaya başladı, şimdi telefonu susmuyor! Öyle bir fikir buldu ki çuvalla para kazanıyor

Sadece iç piyasada değil dış piyasada da ilgi gören bu iş için Fransa, İsviçre, Hollanda ve Almanya’dan taleplerin geliyor. Biber, patlıcan, domates, fasulye, bamya gibi yaş sebzeler kurutularak sahiplerine teslim ediliyor. Ağustos ayında başlayan kurutma işlemleri ekim ayının sonuna kadar devam edecek. Manav Sevgi Boz, konuya ilişkin olarak şunları söyledi:

#3
Foto - Ziyan olmasın diye yapmaya başladı, şimdi telefonu susmuyor! Öyle bir fikir buldu ki çuvalla para kazanıyor

“Buruşan biberler ile başladık ilk başlarken. Ziyan olmasın, değerlendirelim, üç beş kuruş satarız lokanta olsun kışlık yapamayanlar alır diyerek başladım. Daha sonra patladı. Kimse elindeki biberi değerlendirmiyordu, çöpe atıyordu. Ben yapmaya başlayınca 4-5 yıl sonra baktılar iyi gidiyor, herkes bunu ticarete çevirdi. Gayet de güzel oluyor, görsel olarak da güzel oluyor. Yaştan kuruya geçişte renk değişimi oluşuyor. Her şey diziyoruz. Patlıcan, kabak, taze fasulye, bamya, Arnavut atomluk biber. Bizim buranın lokantalarında meşhurdur, yoğurtlama yaparlar. Kış aylarında takrak biber diye geçer. Onların hepsini kurutuyoruz.”

#4
Foto - Ziyan olmasın diye yapmaya başladı, şimdi telefonu susmuyor! Öyle bir fikir buldu ki çuvalla para kazanıyor

Yurt dışına da çuval çuval satış yaptığını ifade eden Boz, “Yurt dışından talep çok fazla. Zaten genelde Muğla dışın satıyoruz biber, dolmalık patlıcan, dolmalık biber. Mesela Kale diye bilinir. Kale’nin biberi meşhurdur ama bizim biber daha çok oluyor. Çuval çuval götürüyorlar herkes torba torba. Dolmalık patlıcan, dolmalık biber. Benim çok fazla müşterim. Almanya’dan müşterilerim var, Fransa’dan var. İsviçre’ye götürenler var, Hollanda’da var. Bir sürü telefon eden var ve arıyorlar. Buraya tatil yapmaya geliyorlar tanışıyoruz. Telefon numaramı alıyorlar diğer illerde oldukları için. Kargo edip gönderiyorum” dedi.

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