Ziyan olmasın diye yapmaya başladı, şimdi telefonu susmuyor! Öyle bir fikir buldu ki çuvalla para kazanıyor

Yurt dışına da çuval çuval satış yaptığını ifade eden Boz, “Yurt dışından talep çok fazla. Zaten genelde Muğla dışın satıyoruz biber, dolmalık patlıcan, dolmalık biber. Mesela Kale diye bilinir. Kale’nin biberi meşhurdur ama bizim biber daha çok oluyor. Çuval çuval götürüyorlar herkes torba torba. Dolmalık patlıcan, dolmalık biber. Benim çok fazla müşterim. Almanya’dan müşterilerim var, Fransa’dan var. İsviçre’ye götürenler var, Hollanda’da var. Bir sürü telefon eden var ve arıyorlar. Buraya tatil yapmaya geliyorlar tanışıyoruz. Telefon numaramı alıyorlar diğer illerde oldukları için. Kargo edip gönderiyorum” dedi.