2023-09-29 14:39:27 Ziyan olmasın diye yapmaya başladı, şimdi telefonu susmuyor! Öyle bir fikir buldu ki çuvalla para kazanıyor
Ziyan olmasın diye yapmaya başladığı işten bir anda para kırmaya başladı! Aklına öyle bir fikir geldi ki şimdi resmen çuvalla para kazanıyor. Ticari zeka dedikleri bu olsa gerek! Siparişler üst üste geliyor, telefonları susmuyor. İşte konuya ilişkin detaylar… Çoğu kişi mutfakta kullandığı sebzeler fazla gelince bir kenara kaldırıyor ve sebzeler her geçen gün kötü bir hal alıyor. Özellikle de bir daha kullanılmadıklarında çürüyüp ziyan oluyor. Muğla’da manavlık yapan Sevgi Boz ise tam da bu noktada bir fikirle sebzeler ziyan olmasın diye yeni iş kolu kurdu. Başta zevk için yaptığı işten şimdi para kırıyor. İşte Sevgi Boz’un hikayesi…