2024-04-21 15:40:08 Zirvedeki göller çözülmeye başladı
Kars'ın zirvesindeki gölün buzları çözülmeye başladı ortaya ise su görüntüler çıktı.
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Kars'ın zirvesindeki gölün buzları çözülmeye başladı ortaya ise su görüntüler çıktı.
Kars turizmine önemli katkıları olan “Doğal Sit Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ve “Doğal Sit Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescillenen volkanik göl, kış ayalarının başında buz tutarken, baharla birlikte de erimeye başlıyor.
Kışın 40 santim buz kalınlığına ulaşan Aygır Gölü'nde, etrafını çeviren dağlar ve bulutların arasında buzulları aratmayan görüntüler ortaya çıktı. Göl, fotoğrafçıların da uğrak mekanı oluyor.
Aygır Gölü’ne fotoğraf çekmek için geldiğini ifade eden fotoğrafçı Serkan Erkoç, “Buzulları aratmayan bir görüntü var. Havalar böyle giderse Mayıs ayında buzların tamamen çözülmesini bekliyoruz. Ben de burayı fotoğraflamak için geldim” dedi.
Kars’ın Susuz ilçesi sınırlarında bulunan Aygır Gölü, etrafında bulunan dağlarla birlikte adeta görsel şölen sunuyor. 2 bin 941 kilometre alan sahip olan ve buzları çözülmeye başlayan Aygır Gölü, havadan görüntülendi. Aygır Gölü buzları Mayıs ayının sonunda ise tamamen çözülüyor. Dalgaların kıyıya taşıdığı buzlar ise buzulları aratmayan görüntüler ortaya çıkardı.
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