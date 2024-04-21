  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bu bitkiyi senede 7 kez tüketin ve bir daha hastalanmayın! İşte soframızdaki gizli şifacı konusunda tüm detaylar

ÇAYKUR'dan önemli uyarı!

Ünlü işadamı, İlber Ortaylı’yı resmen çılgına çevirdi! “Bu haydutluktur” diyerek ayar verdi

İşte dünyanın en işlek havalimanları! İstanbul Havalimanı ilk 10'a girdi

İhlasçıların kanalı TGRT Haber’de şoke eden gelişme! Duyan, kulaklarına inanamadı

Zirvedeki göller çözülmeye başladı

Türkiye’nin günlerdir konuştuğu olayla ilgili Ahmet Hakan’dan bomba yazı! “Ne yemin ederim ne de bahse girerim” diyerek duyurdu

Tuz Gölü'nde görsel şölen

Sedat Peker’le ilgili Türkiye’yi ayağa kaldıran iddia! “Engin Polat” detayı herkesi şoke etti

Cübbeli Ahmet Hoca’dan ekonomiyle ilgili şaşkına çeviren yorum! Tüm Türkiye bunu konuşuyor
Yaşam
6
Zirvedeki göller çözülmeye başladı

2024-04-21 15:40:08
Zirvedeki göller çözülmeye başladı

Kars'ın zirvesindeki gölün buzları çözülmeye başladı ortaya ise su görüntüler çıktı.

1
#1
Foto - Zirvedeki göller çözülmeye başladı

Kars turizmine önemli katkıları olan “Doğal Sit Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ve “Doğal Sit Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescillenen volkanik göl, kış ayalarının başında buz tutarken, baharla birlikte de erimeye başlıyor.

#2
Foto - Zirvedeki göller çözülmeye başladı

Kışın 40 santim buz kalınlığına ulaşan Aygır Gölü'nde, etrafını çeviren dağlar ve bulutların arasında buzulları aratmayan görüntüler ortaya çıktı. Göl, fotoğrafçıların da uğrak mekanı oluyor.

#3
Foto - Zirvedeki göller çözülmeye başladı

Aygır Gölü’ne fotoğraf çekmek için geldiğini ifade eden fotoğrafçı Serkan Erkoç, “Buzulları aratmayan bir görüntü var. Havalar böyle giderse Mayıs ayında buzların tamamen çözülmesini bekliyoruz. Ben de burayı fotoğraflamak için geldim” dedi.

#4
Foto - Zirvedeki göller çözülmeye başladı

Kars’ın Susuz ilçesi sınırlarında bulunan Aygır Gölü, etrafında bulunan dağlarla birlikte adeta görsel şölen sunuyor. 2 bin 941 kilometre alan sahip olan ve buzları çözülmeye başlayan Aygır Gölü, havadan görüntülendi. Aygır Gölü buzları Mayıs ayının sonunda ise tamamen çözülüyor. Dalgaların kıyıya taşıdığı buzlar ise buzulları aratmayan görüntüler ortaya çıkardı.

#5
Foto - Zirvedeki göller çözülmeye başladı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Duran Sarıoğlu

Siz salak mısınız? Aygır gölü Bitlis'te mi Kars 'ta mı? Kars'ta görev yaptım. Her tarafını da gezdim. Böyle bir göl yok. İnsanları kandırmayın. Kafadan atmayın. Araştırın.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Erdoğan'ın resmi davetli olarak 9 Mayıs'ta Amerika Birleşik Devletleri'ne yapacağı ziyaret iptal edildi! İşte nedeni
Gündem

Erdoğan'ın resmi davetli olarak 9 Mayıs'ta Amerika Birleşik Devletleri'ne yapacağı ziyaret iptal edildi! İşte nedeni

Geçtiğimiz aylarda planlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretine ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. Erdoğan 9 Mayıs'ta Amerika Birleşik..
Terörist kadınların anısına dikilen heykel Kayyım tarafından yıkılmıştı O heykel tekrar dikildi! Daha ne kadar sessiz kalınacak?
Gündem

Terörist kadınların anısına dikilen heykel Kayyım tarafından yıkılmıştı O heykel tekrar dikildi! Daha ne kadar sessiz kalınacak?

Diyarbakır Bağlar’da belediye önünde kadın teröristlerin anısına dikilen heykel, 2019 yılında kayyım tarafından kaldırılmıştı Diyarbakır Bel..
Uğur Dündar’ı soruları ile aptala çevirmesi gerekirken.. İçimi sızlatan: “Hah hah ha”
Gündem

Uğur Dündar’ı soruları ile aptala çevirmesi gerekirken.. İçimi sızlatan: “Hah hah ha”

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "İçimi sızlatan: “Hah hah ha”" başlıklı yazısı...
Dev operasyon! 194 gözaltı var
Gündem

Dev operasyon! 194 gözaltı var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ""Narkoçelik-13" operasyonlarında 194 şüpheli yakalandı" dedi.
21 Nisan 2024: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

21 Nisan 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü"nü istifadelerinize (21 Nisan 2024) sunuyoruz...

Japonya'da düşen 2 askeri helikopterin mürettebatından bir kişi ölü bulundu
Dünya

Japonya'da düşen 2 askeri helikopterin mürettebatından bir kişi ölü bulundu

Japonya'nın Izu Takımadaları açıklarında düşen Deniz Öz Savunma Kuvvetlerine (MSDF) ait 2 helikopterden birindeki mürettebat üyesinin cans..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23