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Zıpkınla 150 kilogramlık orkinos avlandı! İşte o görüntüler

2023-11-03 16:28:09
Zıpkınla 150 kilogramlık orkinos avlandı! İşte o görüntüler

Mersin'in Silifke ilçesinde, zıpkınla 150 kilogramlık orkinos balığı avlandı.

#1
Foto - Zıpkınla 150 kilogramlık orkinos avlandı! İşte o görüntüler

İlçede botla denize açılan Yasin Akıncı ve Abdullah Candoğan zıpkınla balık avlamak için Dana Adası açıklarında dalış yaptı.

#2
Foto - Zıpkınla 150 kilogramlık orkinos avlandı! İşte o görüntüler

Akıncı ve Candoğan, yaklaşık 20 metre derinlikte 150 kilogramlık orkinos balığını avladı ve kendilerini bekleyen arkadaşları Nebi Pempe'nin yardımıyla bota taşıdı.

#3
Foto - Zıpkınla 150 kilogramlık orkinos avlandı! İşte o görüntüler

Yasin Akıncı (22), hayatında ilk defa böyle bir balık avladığını belirterek, "Şimdiye kadar çok dalış gerçekleştirdim ama hayatımda bu kadar büyük balığı görmemiştim.

#4
Foto - Zıpkınla 150 kilogramlık orkinos avlandı! İşte o görüntüler

Böyle bir balığı avlamayı başardığımız için çok mutluyum." diye konuştu.

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