Zeytinyağı ve tuz karışımı ile eklem ağrılarına son! Detayı bomba ortaya çıktı: Önlem bakın ne!

Karışımın İçerisindeki Malzemelerin Faydaları! Deniz tuzu: Deniz tuzu, sofra tuzundan çok daha fazla besin değeri içeren farklı bir tuz türüdür. Sofra tuzu mineralleri uzaklaştırmak ve topaklanmayı önlemek için yoğun şekilde işlenmiş olsa da deniz tuzu daha grenlidir ancak fazla miktarda magnezyum, potasyum, kalsiyum, bakır ve çinko içerir. Deniz tuzu işlenmek yerine hasat edildiğinden, bu minerallerin seviyesi kaynağa göre değişmektedir. Deniz tuzu hem sağlıklı mineraller barındırır hem de sofra tuzu kadar sodyum içerir. Çok fazla sodyum tüketmenin iltihaplanmaya neden olduğu bilinmektedir, bu nedenle vitamin ve minerallerinizi yağsız et ve organik ürünler gibi diğer sağlıklı gıda kaynaklarından almanız önerilir. Bununla birlikte, deni tuzu masaj sırasında cilde sürüldüğünde, sodyum yemenin zararları olmadan minerallerinden fayda sağlanılabilir. Magnezyum eksikliği için de deniz tuzu özellikle faydalı olabilir. Enflamasyonu azaltmanın ötesinde, magnezyum, özellikle kas kasılması, enerji seviyeleri ve beyin fonksiyonu olmak üzere yüzlerce bedensel süreçte yer alır. Potasyum ayrıca çeşitli işlevlere sahip bir mineraldir. Bunlardan biri kaslarınızı güçlü tutmak ve etkili bir şekilde çalışmaktır. Eklemleriniz ağrıdığında hemen kaslarınızı düşünmeyebilirsiniz, ancak eklemleri stabilize etmek için güvenilir destek gerçekten önemlidir. Kronik bir eklem rahatsızlığınız varsa, bölgenin etrafındaki kasları geliştirmek de harika bir ağrı kesicidir. Ve son olarak, genel olarak deniz tuzu, sağlıklı bir bağışıklık sistemi ile bağlantılıdır. Enflamasyon aslında belirli türdeki yaralanmalar ve koşullar için değerli olan bir bağışıklık tepkisidir. Ne yazık ki, her zaman kontrolden çıkabilir ve gereksiz ağrıya neden olabilir. Bağışıklık sisteminizi geliştirmenin bir yolu diyettir, ancak bir diğer önemli yol da stresi azaltmaktır.