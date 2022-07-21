2022-07-21 14:20:33 Zeytinyağı ile limon suyunu karıştırırsanız bakın ne olur? Bu ilacı kimse bilmiyor
İçeriğinde bol miktarda E vitamini ve sitrik asit barındırıyor, hücrelerin hızla yenilenmesini destekliyor. Aç karna tüketildiğinde karaciğerdeki zehrin atılmasında yardımcı oluyor, sindirim sistemini de temizliyor. Mide asidini dengeliyor, ter yoluyla açılan gözeneklerin sıkılaşması içinde fayda sağlıyor. Vücuttaki tüm toksinleri kısa sürede atıyor, bilim insanları, limon ile karıştırıldığında ortaya daha güçlü bir doğal ilacın çıktığını onaylıyor. Alternatif tıpta da yüzyıllardır kullanılıyor. İşte detaylar...