Ülkedeki nadir toprak elementine çökecekler: 2,8 milyar dolara satın aldılar
Teknolojik gelişmelerin ardından son dönemde büyük önem kazanan ve Çin ile ABD ticaret savaşına neden olan kritik madenle ilgili flaş bir hamle geldi.
Enerji Günlüğü'nde yer alan habere göre, ABD merkezli madencilik şirketi USA Rare Earth, Brezilya’nın önde gelen nadir toprak elementi üreticisi Serra Verde Group’u yaklaşık 2,8 milyar dolarlık anlaşmayla satın alarak, Asya dışında ölçekli dört manyetik nadir toprak elementi üreticisi konumunu güçlendirdi.
Satış anlaşmasının, nakit ödeme ve hisse senedi takasının bir kombinasyonunu içerdiği açıklandı. Serra Verde Group, Çin dışındaki az sayıda ağır nadir toprak elementi madenlerinden birini işlettiği için yapılan anlaşma, ABD’nin sektörde Çin’e olan bağımlılığını azaltma çabasına yönelik önemli bir hamle olarak yorumlandı.
Serra Verde'nin Brezilya’daki Pela Ema madeninde, Asya dışında ölçekli olarak dört manyetik nadir toprak elementini üreten tek operasyon olarak öne çıkıyor. Maden, ağır nadir toprak elementleri olan Terbiyum (Tb) ve Disprosiyum (Dy) yanında hafif nadir toprak elementleri Neodimyum (Nd) ve Praseodimyum (Pr) açısından zengin bir iyonik kil yatağına sahip.
Satın alma duyurusunda da açıkça Nd, Pr, Dy ve Tb için 15 yıllık yüzde 100 uzun vadeli satış sözleşmesi ve fiyat tabanı belirtilmiş durumda.
USA Rare Earth, bu madeni alarak madenden mıknatısa kadar entegre bir tedarik zinciri oluşturmayı hedefliyor.
Bu madenler özellikle elektrikli araç motorları, rüzgar türbinleri, savunma, havacılık, elektronik ve enerji uygulamalarında kullanılan yüksek performanslı kalıcı mıknatıslar için vazgeçilmez.
