Ülkedeki nadir toprak elementine çökecekler: 2,8 milyar dolara satın aldılar
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Ülkedeki nadir toprak elementine çökecekler: 2,8 milyar dolara satın aldılar

Teknolojik gelişmelerin ardından son dönemde büyük önem kazanan ve Çin ile ABD ticaret savaşına neden olan kritik madenle ilgili flaş bir hamle geldi.

Foto - Ülkedeki nadir toprak elementine çökecekler: 2,8 milyar dolara satın aldılar

Enerji Günlüğü'nde yer alan habere göre, ABD merkezli madencilik şirketi USA Rare Earth, Brezilya’nın önde gelen nadir toprak elementi üreticisi Serra Verde Group’u yaklaşık 2,8 milyar dolarlık anlaşmayla satın alarak, Asya dışında ölçekli dört manyetik nadir toprak elementi üreticisi konumunu güçlendirdi.

Foto - Ülkedeki nadir toprak elementine çökecekler: 2,8 milyar dolara satın aldılar

Satış anlaşmasının, nakit ödeme ve hisse senedi takasının bir kombinasyonunu içerdiği açıklandı. Serra Verde Group, Çin dışındaki az sayıda ağır nadir toprak elementi madenlerinden birini işlettiği için yapılan anlaşma, ABD’nin sektörde Çin’e olan bağımlılığını azaltma çabasına yönelik önemli bir hamle olarak yorumlandı.

Foto - Ülkedeki nadir toprak elementine çökecekler: 2,8 milyar dolara satın aldılar

Serra Verde'nin Brezilya’daki Pela Ema madeninde, Asya dışında ölçekli olarak dört manyetik nadir toprak elementini üreten tek operasyon olarak öne çıkıyor. Maden, ağır nadir toprak elementleri olan Terbiyum (Tb) ve Disprosiyum (Dy) yanında hafif nadir toprak elementleri Neodimyum (Nd) ve Praseodimyum (Pr) açısından zengin bir iyonik kil yatağına sahip.

Foto - Ülkedeki nadir toprak elementine çökecekler: 2,8 milyar dolara satın aldılar

Satın alma duyurusunda da açıkça Nd, Pr, Dy ve Tb için 15 yıllık yüzde 100 uzun vadeli satış sözleşmesi ve fiyat tabanı belirtilmiş durumda. 

Foto - Ülkedeki nadir toprak elementine çökecekler: 2,8 milyar dolara satın aldılar

USA Rare Earth, bu madeni alarak madenden mıknatısa kadar entegre bir tedarik zinciri oluşturmayı hedefliyor.

Foto - Ülkedeki nadir toprak elementine çökecekler: 2,8 milyar dolara satın aldılar

Bu madenler özellikle elektrikli araç motorları, rüzgar türbinleri, savunma, havacılık, elektronik ve enerji uygulamalarında kullanılan yüksek performanslı kalıcı mıknatıslar için vazgeçilmez.

