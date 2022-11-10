Zeytinburnu'nda 2 otomobil dereye düştü

Yapılan kontrollerde 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Araçlar vinç yardımıyla dereden çıkarıldı. Bu arada kazaya neden olduğu ve olay yerinden kaçtığı öne sürülen bir otomobil sürücüsünün bulunması için de çalışma başlatıldı.