Zeytin yağı fiyatına önce zam sonra indirim yaptılar! Skandala ceza yağdı

Ancak, yapılan incelemeler sonucunda, indirimli satış kampanyası reklamlarında, ürünün indirimden önceki satış fiyatı olarak gösterilen ve üzeri çizilen 104,50 lira tutarın indirime konu olmadan bir önceki indirimsiz satış fiyatı olup olmadığı ve mezkur indirimli satış kampanyasında yapılan indirim oranının gerçekte ifade edilen miktarda yapılıp yapılmadığına yönelik market tarafından bakanlığa belge sunulamadı. Kurul kararında şu ifadeleri kullandı: "Söz konusu indirimli satış tanıtımlarının, mevzuat gereği yapılan indirimin miktarı veya oranının hesaplanmasında indirimli fiyattan bir önceki fiyatın esas alınması gerektiğine ilişkin mevzuat hükmüne aykırılık teşkil ettiği ve bu durumun tüketicileri aldatıcı olduğu değerlendirilmiştir. Reklam veren Carrefoursa hakkında 114 bin 326 lira idari para ve reklam durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir."