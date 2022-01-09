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Ekonomi
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Zeytin yağı fiyatına önce zam sonra indirim yaptılar! Skandala ceza yağdı

2022-01-09 08:37:21
Zeytin yağı fiyatına önce zam sonra indirim yaptılar! Skandala ceza yağdı

Dolar kuruna bağlı olarak fahiş zamlara imza atan bazı marketler rahat durmuyor. Son olarak yağ ve nohut fiyatlarında yapılan oyun bakanlığın gözünden kaçmadı.

#1
Foto - Marketlerdeki etiket oyunu ve fahiş fiyatlar bitmek bilmiyor. İki büyük market yağ ürünlerinde önce etiketleri şişirdi sonra indirim yapmış gibi gösterip ek zam yaptı. Reklam Kurulu iki markete ceza yağdırdı. İşte detaylar...

Marketlerdeki etiket oyunu ve fahiş fiyatlar bitmek bilmiyor. İki büyük market yağ ürünlerinde önce etiketleri şişirdi sonra indirim yapmış gibi gösterip ek zam yaptı. Reklam Kurulu iki markete ceza yağdırdı. İşte detaylar...

#2
Foto - Fahiş fiyatlar ve sahte indirimlerle mücadele tüm hızıyla sürerken, marketlerin fiyatlar üzerindeki oyunları da gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Daha önce farklı ürünleri ayni fiyatla sattıkları tespit edilen marketlerin bu kez indirim yapıyormuş gibi gösterip aslında fiyatları artırdığı ortaya çıktı. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine yaptığı incelemelerde Carrefoursa ile Migros'ta yeni sorunlar tespit etti.

Fahiş fiyatlar ve sahte indirimlerle mücadele tüm hızıyla sürerken, marketlerin fiyatlar üzerindeki oyunları da gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Daha önce farklı ürünleri ayni fiyatla sattıkları tespit edilen marketlerin bu kez indirim yapıyormuş gibi gösterip aslında fiyatları artırdığı ortaya çıktı. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine yaptığı incelemelerde Carrefoursa ile Migros'ta yeni sorunlar tespit etti.

#3
Foto - Buna göre Carrefoursa'nın uzun süredir 69.90 liraya sattığı 2 litrelik zeytinyağının fiyatının 104.50 liraya çıkmış gibi bir algı yarattığını ve ardından da indirim yapmış gibi reklam yaparak yine eski fiyattan satışına devam ettiği belirlendi. Bu sebeple markete uyarınca 114 bin 326 lira idari para cezası kesildi. Ticaret Bakanlığı, marketlerdeki fiyatlar ve indirimler noktasındaki çalışmalarını hız kesmeden sürdürürken, bakanlığa bağlı Reklam Kurulu da vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine yaptığı incelemelerde marketlerdeki yeni oyunları gün yüzüne çıkarmaya devam ediyor. .

Buna göre Carrefoursa'nın uzun süredir 69.90 liraya sattığı 2 litrelik zeytinyağının fiyatının 104.50 liraya çıkmış gibi bir algı yarattığını ve ardından da indirim yapmış gibi reklam yaparak yine eski fiyattan satışına devam ettiği belirlendi. Bu sebeple markete uyarınca 114 bin 326 lira idari para cezası kesildi. Ticaret Bakanlığı, marketlerdeki fiyatlar ve indirimler noktasındaki çalışmalarını hız kesmeden sürdürürken, bakanlığa bağlı Reklam Kurulu da vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine yaptığı incelemelerde marketlerdeki yeni oyunları gün yüzüne çıkarmaya devam ediyor. .

#4
Foto - Kurul yaptığı incelemelerde

Kurul yaptığı incelemelerde "Naturel Sızma Zeytinyağı 2 litre" adlı ürüne yönelik gerçekleştirilen indirimli satış kampanyası reklamlarında tüketicinin aldatıldığını ortaya çıkardı. Buna göre hiper ve süper Carrefoursa mağazaları ile web sayfasından online siparişte ürünün 104,50 liranın üzeri çizilerek 69,90 lira fiyatla satışa sunulduğunun belirtildiği tespit edildi.

#5
Foto - Ancak, yapılan incelemeler sonucunda, indirimli satış kampanyası reklamlarında, ürünün indirimden önceki satış fiyatı olarak gösterilen ve üzeri çizilen 104,50 lira tutarın indirime konu olmadan bir önceki indirimsiz satış fiyatı olup olmadığı ve mezkur indirimli satış kampanyasında yapılan indirim oranının gerçekte ifade edilen miktarda yapılıp yapılmadığına yönelik market tarafından bakanlığa belge sunulamadı. Kurul kararında şu ifadeleri kullandı:

Ancak, yapılan incelemeler sonucunda, indirimli satış kampanyası reklamlarında, ürünün indirimden önceki satış fiyatı olarak gösterilen ve üzeri çizilen 104,50 lira tutarın indirime konu olmadan bir önceki indirimsiz satış fiyatı olup olmadığı ve mezkur indirimli satış kampanyasında yapılan indirim oranının gerçekte ifade edilen miktarda yapılıp yapılmadığına yönelik market tarafından bakanlığa belge sunulamadı. Kurul kararında şu ifadeleri kullandı: "Söz konusu indirimli satış tanıtımlarının, mevzuat gereği yapılan indirimin miktarı veya oranının hesaplanmasında indirimli fiyattan bir önceki fiyatın esas alınması gerektiğine ilişkin mevzuat hükmüne aykırılık teşkil ettiği ve bu durumun tüketicileri aldatıcı olduğu değerlendirilmiştir. Reklam veren Carrefoursa hakkında 114 bin 326 lira idari para ve reklam durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir."

#6
Foto - Öte yandan tüketicinin gönderdiği reklam örneklerinden

Öte yandan tüketicinin gönderdiği reklam örneklerinden "Migros Koçbaşı Nohut 1 Kilogram" ürününün Facebook Migros Sanal Market hesabında 7,50 lira, Migros Sanal Market uygulamasında ise aynı ürünün 10,75 liradan satışa sunulduğu tespit edildi. Kurul bu durumun tüketicileri yanıltıcı olduğunu değerlendirirken Migros'a anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verdi.

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