  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye’nin en büyük buzdolabı üreticilerinden biriydi! Dev firmayla ilgili şok gelişme! Herkes şaşkın şaşkın olan biteni izliyor

Hisseli tapuda büyük tehlike! Bunu yapan tapusunu kaybedecek

Dünya otomotiv devi Toyota’dan şok karar! Piyasalarda bomba etkisi oluşturacak gelişme! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Bahar Feyzan gizli planı açık açık sordu! Ümit Özdağ'dan Sinan Oğan'la ilgili bomba çıkış

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren flaş karar! Artık o bomba hak getirildi! Sürücüler havalara uçacak

Yuh artık! İğrenç olay! Klozetin taharet musluğunda bunu yaptı

Yalnızca Türkiye'de çıkartılıyor! 1 gramı bile altından katbekat daha değerli! O ilimizde apar topar harekete geçtiler

Türkiye'nin savaş uçağı kararını duyurdu: Maalesef bir sıkıntı söz konusu

Zeytin şişesinin içerisine bir gıdım ondan ekleyin, mucizevi olaya tanık olun! İşte 40 yıllık zeytin ustasının gizli sırrı

Ahmet Hakan kime oy vereceğini açıkladı! “O olaydan sonra karar verdim” deyip böyle duyurdu
Gündem
3
Zeytin şişesinin içerisine bir gıdım ondan ekleyin, mucizevi olaya tanık olun! İşte 40 yıllık zeytin ustasının gizli sırrı

2023-12-06 13:17:52
Zeytin şişesinin içerisine bir gıdım ondan ekleyin, mucizevi olaya tanık olun! İşte 40 yıllık zeytin ustasının gizli sırrı

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan zeytin yediden yetmişe herkesin severek tükettiği bir besin kaynağıdır. Faydaları saymakla bitmeyen zeytini evde kurmanın tadı da bir başka oluyor. 40 yıllık zeytin ustası zeytin kurmanın inceliklerini anlattı. İşte zeytin kurmanın püf noktaları… Zeytin hasadı ile birlikte toplanan zeytinler de sofralara doğru yola çıkmaya başladı. Dışarıdan almak yerine evde zeytin kurmayı tercih eden kişilerin dikkat etmesi gereken bazı püf noktalar bulunuyor. Zeytinlerin doğru bir şekilde kurulması, kaliteli ve lezzetli sonuçlar elde etmek içindi son derece önemlidir. Evde zeytin kurmak isteyenler için işin detayları 40 yıllık ustasından geldi. İşte zeytin kurmanın püf noktaları…

#1
Foto - Zeytin şişesinin içerisine bir gıdım ondan ekleyin, mucizevi olaya tanık olun! İşte 40 yıllık zeytin ustasının gizli sırrı

ZEYTİN KURMANIN PÜF NOKTALARI • Evde zeytin kurarken hem siyah hem de yeşil zeytinlerin sert olmasına dikkat etmek gerekmektedir. • Zeytin kurmak için öncelikle zeytinlerinizi yıkayarak işe başlayınız. • İçerisinden çürük ve bozulmuş veya lekeli olanları ayıklayınız. • Zeytin kurma işlemi sırasında zeytin yapraklarını da detaylıca ayıklamanız gerekiyor. • Daha sonra isteğe bağlı olarak zeytinleri kırabilir ya da çizebilirsiniz.

#2
Foto - Zeytin şişesinin içerisine bir gıdım ondan ekleyin, mucizevi olaya tanık olun! İşte 40 yıllık zeytin ustasının gizli sırrı

• İşin en önemli kısmı ise hazırladığınız kavanoz veya şişelerin oranları doğrultusunda doğru miktarda tuz ayarı yapmaktır. • Hazırladığınız kavanoz veya şişelerin içerisine zeytinleri ekledikten sonra 5 kg zeytine bir çay bardağı kadar kaya tuzu eklemeniz gerekiyor. • Ardından zeytinlerin üzerine geçecek kadar su ekledikten sonra kavanozun kapağını kapatarak zeytinlerinizi güneş görmeyen bir yerde bekletiniz. • Zeytinleri ara ara kontrol ederek olup olmadığına bakmanız gerekiyor.

ABD'den son dakika Türkiye açıklaması
Dünya

ABD'den son dakika Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı üst düzey yetkilisi Ian McCary, Türkiye hakkında açıklamalarda bulundu.
Hediye paketi tasarımı diye 'haç' diktiler! Tepki yağdı..
Gündem

Hediye paketi tasarımı diye 'haç' diktiler! Tepki yağdı..

"Yeni yıl kutlamaları" kapsamında ülke genelinden Türk örf, adet ve inancıyla ilgisi olmayan görüntüler gelmeye başladı.
Zincir markette Osmanlı kavgası! 'Burası Osmanlı toprakları'
Gündem

Zincir markette Osmanlı kavgası! 'Burası Osmanlı toprakları'

Bir zincir marketin şubesinde, yaşlı bir kadın ile genç arasında Osmanlı-Türkiye Cumhuriyeti tartışması çıktı. Tartışmada genç, 'Burası Osma..
GÖKTÜRK-1 Dünyanın etrafını 37 bin 378 kez turladı
Teknoloji

GÖKTÜRK-1 Dünyanın etrafını 37 bin 378 kez turladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından GÖKTÜRK-1 uydusunun uzaya fırlatılmasının 7. yılına özel paylaşım yaptı...
Tepki çeken o uygulama yasaklandı! Milli Eğitim Bakanı açıkladı
Gündem

Tepki çeken o uygulama yasaklandı! Milli Eğitim Bakanı açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı, tepki çeken "sınıf annesi" uygulamasının yasaklandığını açıkladı. Okullarda "sınıf annesi" adı altında görevlendiri..
Almanya’da büyük skandal! “Bunu isteyen İsrail’e destek vermek zorunda”
Avrupa

Almanya’da büyük skandal! “Bunu isteyen İsrail’e destek vermek zorunda”

Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde, işgalci İsrail'e desteğini yazılı olarak beyan edenler Alman vatandaşı olabilecek.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23