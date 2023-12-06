Zeytin şişesinin içerisine bir gıdım ondan ekleyin, mucizevi olaya tanık olun! İşte 40 yıllık zeytin ustasının gizli sırrı

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan zeytin yediden yetmişe herkesin severek tükettiği bir besin kaynağıdır. Faydaları saymakla bitmeyen zeytini evde kurmanın tadı da bir başka oluyor. 40 yıllık zeytin ustası zeytin kurmanın inceliklerini anlattı. İşte zeytin kurmanın püf noktaları… Zeytin hasadı ile birlikte toplanan zeytinler de sofralara doğru yola çıkmaya başladı. Dışarıdan almak yerine evde zeytin kurmayı tercih eden kişilerin dikkat etmesi gereken bazı püf noktalar bulunuyor. Zeytinlerin doğru bir şekilde kurulması, kaliteli ve lezzetli sonuçlar elde etmek içindi son derece önemlidir. Evde zeytin kurmak isteyenler için işin detayları 40 yıllık ustasından geldi. İşte zeytin kurmanın püf noktaları…