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Zerdeçal çayının tiryakisi olmanızı sağlayacak 16 faydası dikkat! Duyunca şaşıracaksınız: İlgi çekti

2023-07-16 12:14:27
Zerdeçal çayının tiryakisi olmanızı sağlayacak 16 faydası dikkat! Duyunca şaşıracaksınız: İlgi çekti

Zerdeçal, köriye rengini ve lezzetini veren altın sarısı bir baharat olarak bilinir. Ancak bu baharat yalnızca yemeklere verdiği lezzet için değil, aynı zamanda sağlığa faydaları nedeniyle de yüzlerce yıldır kullanılmaktadır, faydası dikkat çekti. Zerdeçal çayı ne işe yarar? İçerisinde vitamin, mineral, uçucu yağ ve kurkumin bulunduran, taze olarak da tüketilen, toz haliyle de oldukça popüler olan zerdeçal ile ilgili detaylar...

#1
Foto - Zerdeçal çayının tiryakisi olmanızı sağlayacak 16 faydası dikkat! Duyunca şaşıracaksınız: İlgi çekti

Zerdeçal’a bu gücü veren, güçlü tedavi edici özelliklere sahip aktif bir bileşen olan Kurkumin’dir. Zerdeçal’ı günlük yaşamanıza çeşitli şekillerde dahil edebilirsiniz. Ancak etkili bir şey istiyorsanız, bir fincan zerdeçal çayı sizin için en iyi seçenek olacaktır. Zerdeçal çayı, herkesin zevkle içebileceği hafif bir tada sahiptir. Hatta sevdiğiniz diğer bazı bitkilerle birleştirerek, damak tadınıza daha uygun bir çay elde edebilirsiniz. Peki, zerdeçal çayının sağlığa faydaları nelerdir? İşte zerdeçal çayının vücudunuz ve zihniniz için 16 faydası!

#2
Foto - Zerdeçal çayının tiryakisi olmanızı sağlayacak 16 faydası dikkat! Duyunca şaşıracaksınız: İlgi çekti

Zerdeçal Çayının Sağlığa Faydaları! 1. Soğuk Algınlığı ve Enfeksiyonla Savaşır Zerdeçal ile hazırlanan altın süt, öksürük ve soğuk algınlığı ile mücadelede faydalı olduğu kanıtlanmış bir doğal ilaçtır. Ancak süte alerjiniz varsa veya daha hafif bir şey istiyorsanız, zerdeçal çayı tam size göredir. Zerdeçal, antibakteriyel ve antiviral bir ajan olarak çalışır ve solunum sistemi enfeksiyonlarıyla savaşabilir. Araştırmalar, kurkumin’in RSV virüsü yani Respiratuar Sinsityal Virüsü‘nün çoğalmasını durdurabileceğini göstermektedir. Ayrıca etkili bir balgam söktürücüdür ve balgamı azaltır.

#3
Foto - Zerdeçal çayının tiryakisi olmanızı sağlayacak 16 faydası dikkat! Duyunca şaşıracaksınız: İlgi çekti

2. Alerjilerin Neden Olduğu Şikayetleri Hafifletmeye Yardımcı Olur! Zerdeçal çayı içmek için başka bir nedene mi ihtiyacınız var? Zerdeçal, güçlü anti-enflamatuar ve anti-alerji özelliklere sahiptir. Araştırmalar kurkumin’in, vücudumuzda doğal olarak bulunan bir kimyasal olan histamin salınımını engelleyebildiğini bulmuştur. Bu kimyasal, alerjik bir reaksiyon sırasında burun akması, göz sulanması veya ses kısıklığı gibi birçok semptomdan sorumludur.

#4
Foto - Zerdeçal çayının tiryakisi olmanızı sağlayacak 16 faydası dikkat! Duyunca şaşıracaksınız: İlgi çekti

3. Bağışıklık Sistemini Kuvvetlendirir ve İltihapla Mücadele Eder! Her gün çok çeşitli zararlı mikroplara maruz kalıyoruz. Neyse ki, bağışıklık sistemimiz iş başında ve bizi enfeksiyon ve hastalıklardan koruyor. Ve bir bardak zerdeçal çayı, bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için tam ihtiyacınız olan şey olabilir. İnflamasyon, bağışıklık sisteminizin enfeksiyonla savaşmak için verdiği bir cevap olsa da, kronik inflamasyon sizin için kötü olabilir. Aslında, inflamasyonun kalp hastalığından artrit ve Alzheimer’a kadar bir dizi sağlık sorununun sorumlusu olduğu bilinmektedir.

#5
Foto - Zerdeçal çayının tiryakisi olmanızı sağlayacak 16 faydası dikkat! Duyunca şaşıracaksınız: İlgi çekti

4. Ağrıyı Azaltır! Zerdeçalda bulunan kurkuminoidler ağrıyı önemli ölçüde azaltabilir. Düzenli olarak zerdeçal çayı tüketmek, yalnızca rastgele bir kerelik baş ağrısı veya vücut ağrısı ile değil, aynı zamanda fibromiyalji, artrit ve divertikülit gibi durumlarla ilgili kronik ağrılarla da başa çıkmanıza yardımcı olabilir. 5. Hazımsızlığı Giderir! Zerdeçal, Ayurveda’da geleneksel olarak sindirimi geliştirmek için kullanılmıştır. Yapılan bir çalışmada, hazımsızlık çeken hastalara yemeklerden sonra ve yatmadan önce olmak üzere günde 4 kez toz zerdeçal kapsülleri verildi. Çalışmanın sonunda, zerdeçalın hazımsızlığı hafifletmede ve gaz şişkinliğini azaltmada etkili olduğu bulundu.

#6
Foto - Zerdeçal çayının tiryakisi olmanızı sağlayacak 16 faydası dikkat! Duyunca şaşıracaksınız: İlgi çekti

6. İrritabl Bağırsak Sendromu (İBS) Belirtilerini Hafifletir! İrritabl bağırsak sendromu zor bir durumdur. Karın ağrısından şişkinliğe, kabızlıktan ishale kadar değişen kronik sindirim sorunlarına neden olan sorunun temelinde ne olduğu henüz bilinmiyor. Zerdeçal, İBS’ye de yardımcı olabilir. 207 hastanın katılımı ile yapılan geniş çaplı bir çalışmada, hastalara 8 hafta boyunca her gün zerdeçal özü verildi. Çalışmanın sonucunda, hem irritabl bağırsak sendromu belirtilerinde hem de ağrı ve rahatsızlık durumlarında anlamlı derecede azalma olduğu tespit edildi. Ayrıca katılımcılar bağırsak hareketlerinin de olumlu yönde değiştiğini bildirdi. 7. Kalp Hastalıklarını Önlemeye Yardımcı Olur! Zerdeçal, kalbinizin sağlıklı kalmasında önemli bir rol oynayabilir. Kan trombositlerinin bir araya toplanmasını veya topaklaşmasını önleyebilir, böylece atardamarın duvarlarında kan akışını engelleyebilecek tehlikeli kan pıhtılaşması riskini azaltabilir. Laboratuvar çalışmaları ayrıca bu baharatın kan damarlarınızı daraltmakta rol oynayan anjiyotensin dönüştürücü enzimi engellediğini de tespit etti. Bu enzimin engellenmesi, kan damarlarını gevşetebilir ve kan basıncını düşürebilir. Böylece zerdeçal, kalp hastalığının nedenlerinden biri olarak kabul edilen yüksek tansiyonu engelleyebilir. 8. Osteoartritte Fiziksel Fonksiyonu Geliştirir! Osteoartrit, eklemlerin uçlarını örten dokunun hasar görmesi ile ortaya çıkan ve ağrı, hareket kaybı ve şişkinliğe neden olan bir sorundur. Bir bardak zerdeçal çayı, bir canlandırıcı olarak bu soruna da yardımcı olabilir. Zerdeçalda bulunan kurkuminoidler iltihap önleyicidir ve kıkırdak üzerinde koruyucu bir etkiye sahiptir. Bir çalışmada dizlerinde hafif ila orta şiddette osteoartrit olan kişiler, 6 hafta boyunca kurkuminoidlerle tedavi edilmiştir. Çalışmanın sonunda hastaların fiziksel fonksiyonlarında önemli gelişmeler ve ağrılarında önemli ölçüde azalma olduğu görmüştür.

#7
Foto - Zerdeçal çayının tiryakisi olmanızı sağlayacak 16 faydası dikkat! Duyunca şaşıracaksınız: İlgi çekti

Zerdeçal’ın sağlığa diğer faydalarından bazıları aşağıda listelenmiştir: 9. Kan Şekerini Azaltmaya Yardımcı Olur. 10. Nörodejeneratif (Beyinle İlgili) Hastalıklara Karşı Korur. 11. Bilişsel İşlevi Geliştirir. 12. Depresyonun Hafifletilmesine Yardımcı Olur. 13. Anksiyete ile Mücadeleye Yardımcı Olabilir. 14. Oksidatif Stresle Savaşır. 15. Karaciğeri Korur. 16. Kanserle Savaşır.

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