Zerdeçal çayının tiryakisi olmanızı sağlayacak 16 faydası dikkat! Duyunca şaşıracaksınız: İlgi çekti

6. İrritabl Bağırsak Sendromu (İBS) Belirtilerini Hafifletir! İrritabl bağırsak sendromu zor bir durumdur. Karın ağrısından şişkinliğe, kabızlıktan ishale kadar değişen kronik sindirim sorunlarına neden olan sorunun temelinde ne olduğu henüz bilinmiyor. Zerdeçal, İBS’ye de yardımcı olabilir. 207 hastanın katılımı ile yapılan geniş çaplı bir çalışmada, hastalara 8 hafta boyunca her gün zerdeçal özü verildi. Çalışmanın sonucunda, hem irritabl bağırsak sendromu belirtilerinde hem de ağrı ve rahatsızlık durumlarında anlamlı derecede azalma olduğu tespit edildi. Ayrıca katılımcılar bağırsak hareketlerinin de olumlu yönde değiştiğini bildirdi. 7. Kalp Hastalıklarını Önlemeye Yardımcı Olur! Zerdeçal, kalbinizin sağlıklı kalmasında önemli bir rol oynayabilir. Kan trombositlerinin bir araya toplanmasını veya topaklaşmasını önleyebilir, böylece atardamarın duvarlarında kan akışını engelleyebilecek tehlikeli kan pıhtılaşması riskini azaltabilir. Laboratuvar çalışmaları ayrıca bu baharatın kan damarlarınızı daraltmakta rol oynayan anjiyotensin dönüştürücü enzimi engellediğini de tespit etti. Bu enzimin engellenmesi, kan damarlarını gevşetebilir ve kan basıncını düşürebilir. Böylece zerdeçal, kalp hastalığının nedenlerinden biri olarak kabul edilen yüksek tansiyonu engelleyebilir. 8. Osteoartritte Fiziksel Fonksiyonu Geliştirir! Osteoartrit, eklemlerin uçlarını örten dokunun hasar görmesi ile ortaya çıkan ve ağrı, hareket kaybı ve şişkinliğe neden olan bir sorundur. Bir bardak zerdeçal çayı, bir canlandırıcı olarak bu soruna da yardımcı olabilir. Zerdeçalda bulunan kurkuminoidler iltihap önleyicidir ve kıkırdak üzerinde koruyucu bir etkiye sahiptir. Bir çalışmada dizlerinde hafif ila orta şiddette osteoartrit olan kişiler, 6 hafta boyunca kurkuminoidlerle tedavi edilmiştir. Çalışmanın sonunda hastaların fiziksel fonksiyonlarında önemli gelişmeler ve ağrılarında önemli ölçüde azalma olduğu görmüştür.