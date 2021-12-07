Zelenskiy'den Putin'e mesaj: Hazırız!

Herhangi bir Rus saldırısına karşı koyabilecek kapasitede olduklarını ifade eden Zelenskiy, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askerleri, en önemli misyonları olan devletin özgürlüğünü ve egemenliğini Rus saldırganlığından koruma görevlerini yerine getirmeye devam ediyor." dedi.