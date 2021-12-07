2021-12-07 09:45:49 Zelenskiy'den Putin'e mesaj: Hazırız!
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 30'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
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Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 30'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Tören, başkent Kiev'deki Mykhailivska Meydanı'nda yapıldı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, kuruluş yıl dönümüyle ilgili yaptığı açıklamada, son dönemde Donbas'ta gerginlik yaşadığı Rusya'ya "saldırına karşı koymaya hazırız" mesaj gönderdi.
Herhangi bir Rus saldırısına karşı koyabilecek kapasitede olduklarını ifade eden Zelenskiy, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askerleri, en önemli misyonları olan devletin özgürlüğünü ve egemenliğini Rus saldırganlığından koruma görevlerini yerine getirmeye devam ediyor." dedi.
Zelenskiy, "Ukrayna ordusu gücüne güveniyor ve düşmanın herhangi bir saldırı planını önleme kapasitesine sahip." diye konuştu.
Tören renkli görüntülere sahne oldu.
Kiev yönetimi, Rusya'yı olası büyük çaplı askeri saldırıya hazırlık olarak sınırına on binlerce askeri yığmakla suçluyor.
Ukrayna'ya desteğini ifade eden ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devley Başkanı Vladimir Putin ile görüşme yapacak ve gerilimin düşürülmesini isteyecek.
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