Zehir saçıyormuş! Sabah saatlerinde kullananlar dikkat: 1 dilimi bile vücudu zehirliyor!

Son yapılan çalışmalarda öne çıkan en zararlı yiyeceğin ultra işlenmiş et ürünleri olduğu belirlendi. Özellikle sosis, salam, sucuk ve pastırma gibi işlenmiş etler, yüksek oranda doymuş yağ, tuz ve koruyucu madde içeriyor. Bu ürünlerin sık tüketimi kalp damar hastalıkları, obezite ve hatta bazı kanser türleriyle ilişkilendiriliyor. Bilim insanlarına göre bu yiyeceklerin temel sorunu, içerdikleri nitrat ve nitrit gibi katkı maddeleri. Bu maddeler, sindirim sırasında zararlı bileşenlere dönüşerek bağışıklık sistemine ve organlara zarar verebiliyor. Aynı zamanda raf ömrünü uzatmak amacıyla kullanılan kimyasallar, vücutta iltihaplanmayı tetikleyerek birçok kronik hastalığa zemin hazırlıyor.