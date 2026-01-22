  • İSTANBUL
Gündem
Yeniakit Publisher
CHP trene bakar gibi bakıyor! İstanbullu trafikte kaldı
IHA Giriş Tarihi:

CHP trene bakar gibi bakıyor! İstanbullu trafikte kaldı

İki dönemdir CHP'nin idaresinde bulunan mega kent İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 81’e çıktı.

Foto - CHP trene bakar gibi bakıyor! İstanbullu trafikte kaldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 81 olarak ölçüldü.

Foto - CHP trene bakar gibi bakıyor! İstanbullu trafikte kaldı

İstanbul’da trafik yoğunluğu akşam iş çıkış saatlerinde arttı.

Foto - CHP trene bakar gibi bakıyor! İstanbullu trafikte kaldı

D-100 Karayolu’nda araçlar ilerlemekte zorlanırken uzun araç kuyrukları oluştu.

Foto - CHP trene bakar gibi bakıyor! İstanbullu trafikte kaldı

Vatandaşlar evlerine gitmekte zorluk yaşadı.

