CHP trene bakar gibi bakıyor! İstanbullu trafikte kaldı
İki dönemdir CHP'nin idaresinde bulunan mega kent İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 81’e çıktı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 81 olarak ölçüldü.
İstanbul’da trafik yoğunluğu akşam iş çıkış saatlerinde arttı.
D-100 Karayolu’nda araçlar ilerlemekte zorlanırken uzun araç kuyrukları oluştu.
Vatandaşlar evlerine gitmekte zorluk yaşadı.
