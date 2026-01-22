  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Çin Büyükelçiliği'ne İngiltere'den onay! Kritik kararı sonrası WUC'un mesajı: İnşa etme kararlılığı kaygı verici Zehir gibi hafıza için: Kullananlar gaz, ishale dikkat etsin! Duyan şaştı kaldı! Öneri geldi CHP trene bakar gibi bakıyor! İstanbullu trafikte kaldı Evde doğal salep nasıl yapılır? Soğuk havada peşine düşen çok sayıda kişi var! Tam bir mucize... Çinli güzel gençlik sırlarını açıkladı: Japonyalı - Koreli kadınların dillere destan cilt güzelliklerinin sırrı
Dünya
5
Yeniakit Publisher
Çin Büyükelçiliği'ne İngiltere'den onay! Kritik kararı sonrası WUC'un mesajı: İnşa etme kararlılığı kaygı verici
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Çin Büyükelçiliği'ne İngiltere'den onay! Kritik kararı sonrası WUC'un mesajı: İnşa etme kararlılığı kaygı verici

Çin'in "süper büyükelçiliği" inşa edilmesine yönelik İngiltere'nin kararından sonra Dünya Uygur Kongresi (WUC) Başkanı İngilizlerin inşa etme kararlılığı ile ilgili insan hakları ihlalleri açısından kaygı verici olduğunu söyledi. İşte mesajı

#1
Foto - Çin Büyükelçiliği'ne İngiltere'den onay! Kritik kararı sonrası WUC'un mesajı: İnşa etme kararlılığı kaygı verici

Dünya Uygur Kongresi, İngiltere hükümetine ve Başbakan Keir Starmer’a, Londra’da yeni ve geniş ölçekli bir Çin büyükelçiliği binasının inşasına onay verilmesi kararını yeniden gözden geçirme çağrısı yaptı. Uygur Kongresi, kararın ciddi güvenlik riskleri ve insan hakları ihlalleri açısından kaygı verici olduğunu savundu.

#2
Foto - Çin Büyükelçiliği'ne İngiltere'den onay! Kritik kararı sonrası WUC'un mesajı: İnşa etme kararlılığı kaygı verici

Dünya Uygur Kongresi (WUC), Londra’da inşa edilmesi planlanan ve Avrupa’nın en büyük Çin büyükelçiliği binası olması beklenen projeye İngiltere hükümeti tarafından onay verilmesine sert tepki gösterdi. Resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, Pekin’in Britanya topraklarında daha geniş bir etki ve müdahale alanı kazanabileceği iddia edildi.

#3
Foto - Çin Büyükelçiliği'ne İngiltere'den onay! Kritik kararı sonrası WUC'un mesajı: İnşa etme kararlılığı kaygı verici

WUC Başkanı Turgunjan Alawdun, kararın Uygur toplumu açısından “şok edici” olduğunu belirterek, Çin’in 2016’dan bu yana elçilik ve konsolosluklar aracılığıyla yurt dışındaki Uygurlara baskı uyguladığını, pasaport ve resmi belgelerin verilmemesi ya da diaspora üyelerinin sistematik biçimde sindirilmesi gibi uygulamaların bunun parçası olduğunu söyledi. Alawdun, Birleşik Krallık’ın bugüne kadar Uygur halkının en güçlü ve açık sözlü müttefiklerinden biri olduğunu vurgulayarak, yeni hükümetin ülkede yaşayan Uygurlar ile diğer kırılgan toplulukları koruyabildiğini göstermesi gerektiğini ifade etti. Alawdun, “Birleşik Krallık, Uygur halkının güçlü ve ses çıkaran müttefiki olmuştur ve bu yeni hükümet, Uygurları ve Birleşik Krallık'taki diğerlerini koruyabileceğini kanıtlamak için bu fırsatı stratejik olarak kullanmalıdır” dedi.

#4
Foto - Çin Büyükelçiliği'ne İngiltere'den onay! Kritik kararı sonrası WUC'un mesajı: İnşa etme kararlılığı kaygı verici

WUC’un açıklamasında, İngiliz milletvekilleri ve istihbarat çevrelerinin projeye ilişkin dile getirdiği güvenlik endişelerine de dikkat çekildi. Bunlar arasında casusluk riski, kompleksin Londra finans merkezine hizmet veren kritik iletişim kablolarına yakınlığı ve Çin tarafının tesisin iç yerleşim planını İngiliz makamlarıyla paylaşmayı reddetmesi gibi başlıklar yer aldı. karar'a göre WUC, bu unsurların bir araya geldiğinde, söz konusu yapının yalnızca diplomatik değil, aynı zamanda gözetleme ve baskı merkezi olarak da kullanılabileceği endişesini güçlendirdiğini savundu. WUC, Çin’in Birleşik Krallık’ın kurumlarına yönelik geçmişteki müdahale iddialarını da hatırlattı. 2025 yılında Sheffield Hallam Üniversitesi’nin, Uygur zorla çalıştırma iddialarını konu alan bir araştırma projesini, projede görevli akademisyenlerin Pekin’de Çin devlet güvenlik yetkilileri tarafından sorgulanmasının ardından sonlandırdığı belirtildi. Üniversitenin daha sonra bir Çin şirketi tarafından dava edildiği, Çin’le veya siyasi açıdan hassas konularla ilgili çalışan akademisyenlerin ise uzun süredir tehdit ve tacize maruz kaldıklarını bildirdikleri ifade edildi. Birleşik Krallık’taki Uygur toplumu üyeleri de büyükelçilik kompleksine onay verilmesinin sınır ötesi baskı riskini artıracağından endişe ediyor. WUC, yeni yapıyı “diplomatik ve gözetleme kompleksi” olarak nitelendirerek, bunun özellikle insan hakları savunucuları ve aktivistler üzerindeki izleme ve yıldırma faaliyetlerini yoğunlaştırabileceğini savundu. Açıklamada, İngiltere’nin Çin’in Uygurlara yönelik politikalarına karşı uluslararası alanda öncü bir rol oynadığı da hatırlatıldı. Temmuz 2025’te yayımlanan bir İngiliz hükümet değerlendirmesinde, Uygurların hem Doğu Türkistan’da hem de yurt dışında devlet kaynaklı zulüm veya ciddi zarar riskiyle karşı karşıya olduğunun tespit edildiği anımsatıldı. İngiliz milletvekillerinin Çin’in Uygurlara yönelik uygulamalarını “soykırım” olarak tanıdığı, 2021 yılında İngiltere merkezli bağımsız bir mahkemenin de Çin hükümetinin Uygurlara karşı soykırım işlediği sonucuna “şüpheye yer bırakmayacak şekilde” vardığı vurgulandı. Buna rağmen WUC, büyükelçilik kararının Başbakan Starmer’ın bu ay içinde Çin’e yapması beklenen ziyaretle bağlantılı olabileceği yönünde kaygılarını dile getirdi. Açıklamada, milyonlarca Uygur’un hala kamplarda veya cezaevlerinde tutulduğu, zorla çalıştırma, kısırlaştırma, ailelerin parçalanması, dil ve din üzerindeki baskılar ile cami, mezarlık ve kültürel alanların yok edilmesinin sürdüğü belirtildi. Uygur Kongresi, Çin Komünist Partisi’ni Uygur kimliğini ortadan kaldırmayı ve nüfusu zorla asimile etmeyi hedeflemekle suçladı. Dünya Uygur Kongresi, yaşananları “korkunç vahşetler” olarak tanımlayarak, İngiltere ve uluslararası topluma daha güçlü ve koordineli bir yanıt çağrısında bulundu. WUC, Başbakan Starmer ve İngiltere hükümetinden, Londra’daki yeni Çin büyükelçiliği kompleksine verilen onayın yeniden değerlendirilmesini; Uygurlara yönelik soykırımı ve diğer ağır insan hakları ihlallerinin Çin’le yapılacak tüm resmi görüşmelerde açık ve somut biçimde gündeme getirilmesini; zorla çalıştırma yoluyla üretilen ürünlerin ticaretini yasaklayacak bağlayıcı düzenlemeler için girişimde bulunulmasını ve Çin’in Doğu Türkistan’daki baskıcı politikalarına son vererek Uluslararası Çalışma Örgütü’nün zorla çalıştırmaya ilişkin sözleşmelerini eksiksiz uygulamasını talep etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Eteğini bir türlü dizine indiremeyen Pınar, meğerse 108 milyonu beğenmemiş! Mini etek, parasızlıktan değilmiş meğer
Medya

Eteğini bir türlü dizine indiremeyen Pınar, meğerse 108 milyonu beğenmemiş! Mini etek, parasızlıktan değilmiş meğer

Eteğini bir türlü dizine indiremeyen Pınar Altuğ isimli oyuncunun mini eteğinin parasızlıktan olmadığı ortaya çıktı. Altuğ, Bebek’teki lüks ..
Şeref yoksunu kaçaktan hadsiz tehdit! Türk milletini
Gündem

Şeref yoksunu kaçaktan hadsiz tehdit! Türk milletini

Sosyal medyada yayılan ve vatansever yürekleri ayağa kaldıran görüntülerde, yurt dışına kaçan etnik bölücü İbrahim Halil Baran’ın hezeyan do..
Murat Gülibrahimoğlu'nun ses kaydını ortaya çıktı! Özgür Özel "İBB Borsası" iddiasını nasıl uydurdu?
Gündem

Murat Gülibrahimoğlu'nun ses kaydını ortaya çıktı! Özgür Özel "İBB Borsası" iddiasını nasıl uydurdu?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ortaya attığı İBB Borsası iddiasının nasıl uydurduğunun detayları Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü davasında örgüt ..
Ahmet Turan Alkan’ın vefatı sonrası yalana sarıldı! Hüseyin Kocabıyık’tan ahlaksız iftira
Gündem

Ahmet Turan Alkan’ın vefatı sonrası yalana sarıldı! Hüseyin Kocabıyık’tan ahlaksız iftira

FETÖ geçmişiyle bilinen Ahmet Turan Alkan’ın vefatının ardından Hüseyin Kocabıyık’ın ortaya attığı “Çamlıca Camii bahanesi” iftirası, Manşet..
Sadettin Saran'ın davasında karar belli oldu!
Spor

Sadettin Saran'ın davasında karar belli oldu!

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında hakim karşısına çıkan Sadettin Saran savunmasını yaptı. Mahkeme, duruşmanın, eksikliklerin giderilme..
İsrail’de Panik: Türkiye’den Şam’a Stratejik Hamle!
Gündem

İsrail’de Panik: Türkiye’den Şam’a Stratejik Hamle!

İsrail merkezli I24 kanalı, Türkiye'nin Suriye’nin başkenti Şam’a kurduğu yeni radar sistemiyle ilgili çarpıcı bir habere imza attı. Haberde..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23