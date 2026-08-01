Katar’da Bayraktar Kızılelma şoku: 7 farklı sinyal karıştırıcı işe yaramadı
Baykar tarafından geliştirilen Türkiye'nin insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın son testte elde ettiği başarı Katar televizyonunda gündeme oturdu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Baykar tarafından geliştirilen Türkiye'nin insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın son testte elde ettiği başarı Katar televizyonunda gündeme oturdu.
Katar merkezli El-Cezire televizyonu, Türk savunma sanayisinin son dönemde imza attığı kritik başarıları, Baykar tarafından geliştirilen insansız hava araçları ve Aselsan'ın ürettiği akıllı mühimmatlar üzerinden hazırladığı bir dosya haberle ekranlara taşıdı.
Haberde, Bayraktar Kızılelma ve Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın (TİHA) yerli mühimmatlarla icra ettiği test atışlarının detaylarına yer verildi.
Kızılelma'nın kanat altında taşıdığı ses hızını aşan havadan karaya Jet 230 füzesiyle hedefini tam isabetle vurduğunu aktaran televizyon ağı, Baykar'ın bu hayalet uçağın vuruş yeteneklerini yerli mühimmatlar kullanarak gövde içi silah istasyonundan yapılan atışlarla daha da güçlendirmeye çalıştığını vurguladı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde gerçekleştirilen tarihi anlara dikkat çekilen haberde, Kızılelma'nın gövde içi silah istasyonundan ilk mühimmatlarını ateşlediği ve bu görüntülerin Baykar tarafından paylaşıldığı hatırlatıldı.
Uçağın Tolon-B ve Teber-82 isimli iki akıllı yönlendirmeli mühimmatı fırlatmak üzere iki ayrı test gerçekleştirdiğini belirten El-Cezire muhabiri, ağırlıkları 100 ile 220 kilogram arasında değişen ve küçük çaplı olan bu mühimmatların sabit ve hareketli hedefleri yüksek hassasiyetle imha ettiğini bildirdi
Haberde ayrıca, mühimmatların uçağın gövde içi silah istasyonundan ateşlenmesinin radar izini düşürdüğü, bu sayede uçağın radar cihazlarından kaçabildiği, yüksek hızını ve aerodinamik verimliliğini koruduğu bilgisi paylaşıldı.
Tolon-B mühimmatının üreticisi olan Aselsan'ın test sürecine ilişkin değerlendirmelerine yer verilen haberde, söz konusu atışların 7 farklı elektronik karıştırma sisteminin bulunduğu yoğun bir elektronik harp ortamında yapıldığına dikkat çekildi.
Geliştirilen sistemlerin zorlu koşullardaki başarısına vurgu yapan Aselsan yetkilileri, "Elektronik harp ortamlarında görev performansını artırmak için geliştirdiğimiz teknolojiler sahada fark yaratıyor." dedi.
Şirket tarafından entegre edilen ileri teknolojiler sayesinde, insansız hava araçlarının yoğun karıştırma altında dahi hedeflerini tam isabetle vurabildiği kaydedildi. KAYNAK: HABER7
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