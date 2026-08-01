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Katar’da Bayraktar Kızılelma şoku: 7 farklı sinyal karıştırıcı işe yaramadı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Katar’da Bayraktar Kızılelma şoku: 7 farklı sinyal karıştırıcı işe yaramadı

Baykar tarafından geliştirilen Türkiye'nin insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın son testte elde ettiği başarı Katar televizyonunda gündeme oturdu.

#1
Foto - Katar’da Bayraktar Kızılelma şoku: 7 farklı sinyal karıştırıcı işe yaramadı

Katar merkezli El-Cezire televizyonu, Türk savunma sanayisinin son dönemde imza attığı kritik başarıları, Baykar tarafından geliştirilen insansız hava araçları ve Aselsan'ın ürettiği akıllı mühimmatlar üzerinden hazırladığı bir dosya haberle ekranlara taşıdı.

#2
Foto - Katar’da Bayraktar Kızılelma şoku: 7 farklı sinyal karıştırıcı işe yaramadı

Haberde, Bayraktar Kızılelma ve Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın (TİHA) yerli mühimmatlarla icra ettiği test atışlarının detaylarına yer verildi.

#3
Foto - Katar’da Bayraktar Kızılelma şoku: 7 farklı sinyal karıştırıcı işe yaramadı

Kızılelma'nın kanat altında taşıdığı ses hızını aşan havadan karaya Jet 230 füzesiyle hedefini tam isabetle vurduğunu aktaran televizyon ağı, Baykar'ın bu hayalet uçağın vuruş yeteneklerini yerli mühimmatlar kullanarak gövde içi silah istasyonundan yapılan atışlarla daha da güçlendirmeye çalıştığını vurguladı.

#4
Foto - Katar’da Bayraktar Kızılelma şoku: 7 farklı sinyal karıştırıcı işe yaramadı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde gerçekleştirilen tarihi anlara dikkat çekilen haberde, Kızılelma'nın gövde içi silah istasyonundan ilk mühimmatlarını ateşlediği ve bu görüntülerin Baykar tarafından paylaşıldığı hatırlatıldı.

#5
Foto - Katar’da Bayraktar Kızılelma şoku: 7 farklı sinyal karıştırıcı işe yaramadı

Uçağın Tolon-B ve Teber-82 isimli iki akıllı yönlendirmeli mühimmatı fırlatmak üzere iki ayrı test gerçekleştirdiğini belirten El-Cezire muhabiri, ağırlıkları 100 ile 220 kilogram arasında değişen ve küçük çaplı olan bu mühimmatların sabit ve hareketli hedefleri yüksek hassasiyetle imha ettiğini bildirdi

#6
Foto - Katar’da Bayraktar Kızılelma şoku: 7 farklı sinyal karıştırıcı işe yaramadı

Haberde ayrıca, mühimmatların uçağın gövde içi silah istasyonundan ateşlenmesinin radar izini düşürdüğü, bu sayede uçağın radar cihazlarından kaçabildiği, yüksek hızını ve aerodinamik verimliliğini koruduğu bilgisi paylaşıldı.

#7
Foto - Katar’da Bayraktar Kızılelma şoku: 7 farklı sinyal karıştırıcı işe yaramadı

Tolon-B mühimmatının üreticisi olan Aselsan'ın test sürecine ilişkin değerlendirmelerine yer verilen haberde, söz konusu atışların 7 farklı elektronik karıştırma sisteminin bulunduğu yoğun bir elektronik harp ortamında yapıldığına dikkat çekildi.

#8
Foto - Katar’da Bayraktar Kızılelma şoku: 7 farklı sinyal karıştırıcı işe yaramadı

Geliştirilen sistemlerin zorlu koşullardaki başarısına vurgu yapan Aselsan yetkilileri, "Elektronik harp ortamlarında görev performansını artırmak için geliştirdiğimiz teknolojiler sahada fark yaratıyor." dedi.

#9
Foto - Katar’da Bayraktar Kızılelma şoku: 7 farklı sinyal karıştırıcı işe yaramadı

Şirket tarafından entegre edilen ileri teknolojiler sayesinde, insansız hava araçlarının yoğun karıştırma altında dahi hedeflerini tam isabetle vurabildiği kaydedildi. KAYNAK: HABER7

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