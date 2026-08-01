Katar’da Bayraktar Kızılelma şoku: 7 farklı sinyal karıştırıcı işe yaramadı

Uçağın Tolon-B ve Teber-82 isimli iki akıllı yönlendirmeli mühimmatı fırlatmak üzere iki ayrı test gerçekleştirdiğini belirten El-Cezire muhabiri, ağırlıkları 100 ile 220 kilogram arasında değişen ve küçük çaplı olan bu mühimmatların sabit ve hareketli hedefleri yüksek hassasiyetle imha ettiğini bildirdi