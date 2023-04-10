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Zamlı emekli maaşı ödemeleri ne zaman? SSK, Bağ Kur emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı?

2023-04-10 22:23:21
Zamlı emekli maaşı ödemeleri ne zaman? SSK, Bağ Kur emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı?

Zamlı emekli maaşlarının ödeneceği tarih ve Ramazan Bayramı'na adım adım yaklaşırken emekli maaşlarının bayramdan önce verilip verilmeyeceği merak ediliyor. En düşük emekli maaşı 7500 TL'ye çıkarıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emekli maaşlarının ödeneceği tarihi açıkladı. Peki zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK, Bağ Kur emekli maaşları bayramdan önce verilecek mi?

#1
Foto - Zamlı emekli maaşı ödemeleri ne zaman? SSK, Bağ Kur emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı?

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? sorusunun yanıtı gündemde merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde en düşük emekli maaşının 7500 TL'ye yükseltildiği açıklandı. Bayram öncesinde emekli maaşlarının yatırılıp yatırılmayacağı merak ediliyor. Konu hakkında açıklama geldi. Peki 2023 SSK, Bağ Kur emekli maaşları bayramdan önce verilecek mi?

#2
Foto - Zamlı emekli maaşı ödemeleri ne zaman? SSK, Bağ Kur emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı şu açıklamayı yaptı: "2023 yılı Nisan ayı ödeme döneminden itibaren dosya bazında ödenen aylıklar 7.500 TL olarak ödenecek ve 8,8 Milyon emeklimiz bu düzenlemeden yararlanacaktır"

#3
Foto - Zamlı emekli maaşı ödemeleri ne zaman? SSK, Bağ Kur emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli maaşlarının bayramdan önce yatırılacağını belirtti.

#4
Foto - Zamlı emekli maaşı ödemeleri ne zaman? SSK, Bağ Kur emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı?

SSK emekli maaşları; Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14 Nisan'da, Ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15 Nisan'da Ödeme günü 24, 25, 26 olanların 16 Nisan tarihinde verilecek.

#5
Foto - Zamlı emekli maaşı ödemeleri ne zaman? SSK, Bağ Kur emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı?

Bağ-Kur emekli maaşları ise; Ödeme günü 25 ve 26 olanlara 17 Nisan'da Ödeme günü 27 ve 28 olanlara 18 Nisan'da ödenecek. Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ise Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19 Nisan 2023 tarihinde ödenecek.

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