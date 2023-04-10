2023-04-10 22:23:21 Zamlı emekli maaşı ödemeleri ne zaman? SSK, Bağ Kur emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı?
Zamlı emekli maaşlarının ödeneceği tarih ve Ramazan Bayramı'na adım adım yaklaşırken emekli maaşlarının bayramdan önce verilip verilmeyeceği merak ediliyor. En düşük emekli maaşı 7500 TL'ye çıkarıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emekli maaşlarının ödeneceği tarihi açıkladı. Peki zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK, Bağ Kur emekli maaşları bayramdan önce verilecek mi?