  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
'Kapıcılar Kıralı'nın yöneticisiydi: Bilge Zobu'nun son hali ortaya çıktı! Uzman isim duyurdu: Hastalıkları tedavi etmek kadar önemli: İnme, epilepsi ve nörolojik... TB2 SİHA ile ülkeyi işgalden kurtaran Burkina Faso liderinden skandal: Türkiye dahil tüm Müslümanları karşılarına aldılar Olmayınca olmuyor işte... Trabzonspor'un elinden kaçtı: İngiltere yolcusu Kötü haber geldi artık: Beşiktaş'tan yeni almışlardı: Tammy Abraham satılık! Efsane geri dönüyor: Salah'ın imza töreni için gelecek: Beşiktaş efsanesi ağırlığını koydu Zaman ayarlı bomba oluyor: Prizden çıkarırken sakın o hareketi yapmayın! Şifre kullananlar dikkat: Tarayıcınızdaki kayıtlı bilgiler risk altında
Kadın - Aile
11
Yeniakit Publisher
Zaman ayarlı bomba oluyor: Prizden çıkarırken sakın o hareketi yapmayın!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Zaman ayarlı bomba oluyor: Prizden çıkarırken sakın o hareketi yapmayın!

Prizden çıkarırken birçoğumuzun yaptığı bu hareket aslında büyük bir tehlikenin işareti oluyor...

#1
Foto - Zaman ayarlı bomba oluyor: Prizden çıkarırken sakın o hareketi yapmayın!

Uzmanlar, elektrikli cihazları kullanırken yapılan bir hatanın altını çizdi. Her gün kullandığımız o cihazın fişini bu şekilde çekiyorsanız, bu hatadan acilen vazgeçmelisiniz.

#2
Foto - Zaman ayarlı bomba oluyor: Prizden çıkarırken sakın o hareketi yapmayın!

Gün içinde telefon şarjını prizden çıkarırken veya süpürgeyi toplarken farkında olmadan elektrikli cihazlarınızın ömründen çalıyor olabilirsiniz.

#3
Foto - Zaman ayarlı bomba oluyor: Prizden çıkarırken sakın o hareketi yapmayın!

Milyonlarca insanın her gün "pratik" olduğunu varsayarak tekrarladığı sıradan bir alışkanlık, aslında evdeki elektronik eşyaları zamanla kullanılmaz hale getiriyor.

#4
Foto - Zaman ayarlı bomba oluyor: Prizden çıkarırken sakın o hareketi yapmayın!

Birçok insan aceleyle prizdeki fişe uzanmak yerine kabloya asılarak prizden çıkarmayı tercih eder.

#5
Foto - Zaman ayarlı bomba oluyor: Prizden çıkarırken sakın o hareketi yapmayın!

Dışarıdan bakıldığında plastik koruma sapasağlam göründüğünden bu hareketin zararsız olduğu düşünülür ancak bu büyük bir yanılgıdır.

#6
Foto - Zaman ayarlı bomba oluyor: Prizden çıkarırken sakın o hareketi yapmayın!

Çünkü kabloya uygulanan her çekme kuvveti, dış yüzeyde hiçbir iz bırakmasa da içerideki hassas bakır iletkenleri ve bağlantı noktalarını yavaş yavaş esnetiyor.

#7
Foto - Zaman ayarlı bomba oluyor: Prizden çıkarırken sakın o hareketi yapmayın!

Bu durum adeta zaman ayarlı bir bomba gibi çalışır. Kablonun içindeki ince teller zamanla koparak ayrılmaya veya gevşemeye başlar. Hasar dışarıdan fark edilmediğinden dolayı da cihaz haftalar veya aylar sonra aniden bozulabilir.

#8
Foto - Zaman ayarlı bomba oluyor: Prizden çıkarırken sakın o hareketi yapmayın!

Bu bozulmanın arkasındaki asıl neden, zamanında masumca yapılan o küçük çekme hareketinden kaynaklanıyor.

#9
Foto - Zaman ayarlı bomba oluyor: Prizden çıkarırken sakın o hareketi yapmayın!

Üstelik bu gevşemeler, yalnızca cihazı bozmakla kalmıyor, gizli ısınmalara yol açarak ev güvenliğini de tehdit ediyor.

#10
Foto - Zaman ayarlı bomba oluyor: Prizden çıkarırken sakın o hareketi yapmayın!

Elektrik uzmanları, bu görünmez hasarın önüne geçmek için tek bir kurala dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor. Fişi prizden çıkarırken kabloya dokunmak yerine, doğrudan prizin içine giren sert plastik gövdeyi parmaklarınızla sıkıca kavramanız yeterli oluyor. Yalnızca bir saniyenizi alacak olan bu küçük alışkanlık değişimi, akıllı telefon şarjınızdan çamaşır makinenize kadar evdeki tüm cihazları güvenle kullanmanızı sağlayacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Özcan'ın cinsel saldırı davasında ahlaksızlık zirve yaptı: 'Rızam dışında sapkın ilişkiye zorlandım!'
Gündem

Özcan'ın cinsel saldırı davasında ahlaksızlık zirve yaptı: 'Rızam dışında sapkın ilişkiye zorlandım!'

Bolu'da görülen cinsel saldırı davasının ilk duruşmasında müşteki Öznur Çağalı'nın ifadeleri 'ahlaksızlığın bu kadarına da pes' dedirtti. Ça..
Müslüman oldu! Adını değiştirdi
Yerel

Müslüman oldu! Adını değiştirdi

Kütahya İl Müftülüğü'nde düzenlenen sıra dışı bir ihtida merasiminde, Meksika vatandaşı Rubi Ramirez Martinez kendi rızasıyla Kelime-i Şehad..
Tatilciler fahiş fiyatlara isyan etti Alaçatı'da soygun var!
Sosyal Medya

Tatilciler fahiş fiyatlara isyan etti Alaçatı'da soygun var!

Sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı videoyla tatil beldesindeki akılalmaz fiyat politikasını ve taksi soygununu ifşa eden bir tatilci,..
Siyonist katile Amerikan kalkanı! Trump, eli kanlı Netanyahu'yu koruma altına aldı!
Gündem

Siyonist katile Amerikan kalkanı! Trump, eli kanlı Netanyahu'yu koruma altına aldı!

Küresel sömürge çetesinin elebaşısı ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de bebek, kadın demeden on binlerce mazlumu katleden savaş suçlusu İsrai..
Akçay-Midilli deniz otobüsü seferleri başladı
Seyahat

Akçay-Midilli deniz otobüsü seferleri başladı

Akçayport'un uluslararası deniz ulaşımına açılmasıyla birlikte Akçay, 27 yıl sonra yeniden gümrük alanı olarak hizmet vermeye başladı...
MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü paylaşımı
Gündem

MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), geçmişten alınan güçle birlik ve beraberlik içinde Kıbrıs Türk halkının barış, özgürlük ve güvenliğinin daima..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23