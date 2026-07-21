Zaman ayarlı bomba oluyor: Prizden çıkarırken sakın o hareketi yapmayın!

Elektrik uzmanları, bu görünmez hasarın önüne geçmek için tek bir kurala dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor. Fişi prizden çıkarırken kabloya dokunmak yerine, doğrudan prizin içine giren sert plastik gövdeyi parmaklarınızla sıkıca kavramanız yeterli oluyor. Yalnızca bir saniyenizi alacak olan bu küçük alışkanlık değişimi, akıllı telefon şarjınızdan çamaşır makinenize kadar evdeki tüm cihazları güvenle kullanmanızı sağlayacak.