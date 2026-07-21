Zaman ayarlı bomba oluyor: Prizden çıkarırken sakın o hareketi yapmayın!
Prizden çıkarırken birçoğumuzun yaptığı bu hareket aslında büyük bir tehlikenin işareti oluyor...
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Prizden çıkarırken birçoğumuzun yaptığı bu hareket aslında büyük bir tehlikenin işareti oluyor...
Uzmanlar, elektrikli cihazları kullanırken yapılan bir hatanın altını çizdi. Her gün kullandığımız o cihazın fişini bu şekilde çekiyorsanız, bu hatadan acilen vazgeçmelisiniz.
Gün içinde telefon şarjını prizden çıkarırken veya süpürgeyi toplarken farkında olmadan elektrikli cihazlarınızın ömründen çalıyor olabilirsiniz.
Milyonlarca insanın her gün "pratik" olduğunu varsayarak tekrarladığı sıradan bir alışkanlık, aslında evdeki elektronik eşyaları zamanla kullanılmaz hale getiriyor.
Birçok insan aceleyle prizdeki fişe uzanmak yerine kabloya asılarak prizden çıkarmayı tercih eder.
Dışarıdan bakıldığında plastik koruma sapasağlam göründüğünden bu hareketin zararsız olduğu düşünülür ancak bu büyük bir yanılgıdır.
Çünkü kabloya uygulanan her çekme kuvveti, dış yüzeyde hiçbir iz bırakmasa da içerideki hassas bakır iletkenleri ve bağlantı noktalarını yavaş yavaş esnetiyor.
Bu durum adeta zaman ayarlı bir bomba gibi çalışır. Kablonun içindeki ince teller zamanla koparak ayrılmaya veya gevşemeye başlar. Hasar dışarıdan fark edilmediğinden dolayı da cihaz haftalar veya aylar sonra aniden bozulabilir.
Bu bozulmanın arkasındaki asıl neden, zamanında masumca yapılan o küçük çekme hareketinden kaynaklanıyor.
Üstelik bu gevşemeler, yalnızca cihazı bozmakla kalmıyor, gizli ısınmalara yol açarak ev güvenliğini de tehdit ediyor.
Elektrik uzmanları, bu görünmez hasarın önüne geçmek için tek bir kurala dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor. Fişi prizden çıkarırken kabloya dokunmak yerine, doğrudan prizin içine giren sert plastik gövdeyi parmaklarınızla sıkıca kavramanız yeterli oluyor. Yalnızca bir saniyenizi alacak olan bu küçük alışkanlık değişimi, akıllı telefon şarjınızdan çamaşır makinenize kadar evdeki tüm cihazları güvenle kullanmanızı sağlayacak.
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